Huawei Pocket S : le nouveau mobile pliable de Huawei est le moins cher (et le plus coloré) à ce jour

Le nouveau Huawei Pocket S a été présenté en Chine, où il sera vendu au prix d’environ 800 euros pour changer.

Huawei a présenté en Chine le nouvelle génération de sa série de mobiles pliables « Pocket ». La Huawei PocheS il s’agit d’une version allégée du P50 Pocket lancé plus tôt cette année, qui arrive dans le but de concourir sur le segment des milieu de gamme avec format pliant.

Le Pocket S hérite de nombreux traits du P50 Pocket, notamment son apparence physique et son format d’écran. Cependant, il introduit quelques changements importants, qui ont permis à Huawei réduisez considérablement votre prixau point de devenir Le téléphone pliable le moins cher de Huawei à ce jour.

Huawei Pocket S, toutes les infos

Huawei PocheS Caractéristique Filtrer Interne : 6,9 pouces Full HD+ OLED, taux de rafraîchissement de 120 Hz

Externe : OLED 1,04 pouces, 340 x 340 pixels Processeur Qualcomm Snapdragon 778 RAM 8 Go Système opératif Harmonie OS 3.0 Stockage 128/256 Go appareils photo Arrière:

40MP True Chroma f/1.8

Ultra grand angle 13 MP

Frontale :

10.7MP Tambours 4000mAh

Charge rapide 40W Les autres Lecteur d’empreintes digitales latéral, USB-C

Le Huawei Pocket S a un format de type coquille de palourdedans le style des modèles familiaux Samsung Galaxy Z Flip. Il a un Écran principal de 6,9 ​​pouces OLED, avec une résolution de 2790 x 1188 pixels et une densité de 442 pixels par pouce.

C’est un panneau flexible, peut être ouvert et fermé complètement, ou maintenez-le fixé à un angle intermédiaire pour pouvoir utiliser l’appareil dans différents formats.

Son extérieur a subi de grands changements par rapport au P50 Pocket. L’appareil est disponible dans un grande variété de couleurs différentes, y compris vert, argent, noir, bleu, jaune, bleu et rose. Dans la moitié supérieure, il comprend le double trou classique de Huawei, l’un d’eux avec deux caméraset l’autre avec un Écran rond de 1,04 poucesqui vous permet d’interagir avec certaines sections de l’appareil sans avoir à afficher son écran interne.

Huawei a opté pour le Processeur Qualcomm Snapdragon 778G pour donner vie à votre nouveau smartphone pliable, associé à un GPU Adreno 642L et 8 Go de RAM. Tout cela est soutenu par un Batterie d’une capacité de 4000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 40 W, et est disponible en deux configurations : un avec 128 Go de stockage et un avec 256 Go.

HarmonyOS 3 est la version du système d’exploitation qui donne vie au téléphone, bien sûr, pas d’applications ni de services Google.

Concernant son système de caméra, on retrouve un Capteur principal de 40 mégapixels Véritable chrominanceassocié à une caméra avec objectif ultra grand angle 8 mégapixels. La caméra frontale utilise un Capteur 10,7 mégapixels.

Prix ​​​​Huawei Pocket S et quand il peut être acheté

Huawei a déjà mis en vente son nouveau smartphone pliable en Chine. Il pourra être acheté en prévente à partir du 2 novembre, et sa mise sur le marché aura lieu le 10 novembre.

Le prix du téléphone commence à 5 988 yuans, soit environ 831 euros pour changer. Pour le moment, il n’y a aucun indice sur son éventuelle arrivée dans le reste des régions du monde.

