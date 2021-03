Huawei Petal vs Google Search: principales différences et similitudes

Huawei Petal est le moteur de recherche de la marque chinoise et plus intéressant qu’il n’y paraît.

S’il y a une fonction sur Internet que nous utilisons pratiquement tous les jours, c’est le moteur de recherche. Des doutes, des commerces, des adresses, la température qui va être au cours de la semaine … on cherche tout sur Internet.

Et le moteur de recherche le plus utilisé? Google. Bien qu’il existe de nombreuses alternatives, nous n’allons pas nier que Google est omniprésent. C’est rapide, les recherches sur Internet sont très spécifiques et honnêtement, C’est le moteur de recherche qui vient par défaut dans tous les terminaux Android.

7 astuces du moteur de recherche Google pour les téléphones Android

Mais parlons de l’une des alternatives «plus jeunes» à la recherche Google. Pétale de Huawei, qui, comme vous pouvez l’imaginer, est la réponse de la firme chinoise à l’interdiction d’utiliser les applications et services de la société Mountain View.

Mais, Petal en vaut-il la peine devant le moteur de recherche Google? Ils se ressemblent? C’est mieux? Pire? Essayons de répondre à ces questions et à d’autres.

Qu’est-ce que Huawei Petal?

Comme beaucoup d’entre vous s’en souviendront, pendant le mandat de Donald Trump aux États-Unis, il était interdit aux entreprises américaines de faire affaire avec la marque chinoise. Ce fut un coup dur pour ce qui était à l’époque l’une des plus importantes sociétés de téléphonie mobile et pour occuper les premières positions sur les marchés occidentaux, a été largement surpassé par la concurrence.

Étant donné que les nouveaux smartphones Huawei – comme le Huawei P40 – ne pouvaient pas avoir de services ou d’applications Google, la marque n’avait d’autre choix que de lancer ses propres services comme alternative. Ni Gmail, ni YouTube, ni Play Store, ni même Google Maps. Beaucoup moins, le propre moteur de recherche de Google.

Huawei a peu à peu «résisté à la tempête» et lancé ses propres alternatives avec plus ou moins de succès. L’un des plus récents est Huwei Petal qui est essentiellement la recherche Google de la firme chinoise.

Contre toute attente, la réponse des consommateurs à Petal a été plutôt correcte. Son interface a été renouvelée et Huawei a ajouté au fil du temps différentes fonctions non seulement pour être plus attrayantes pour les utilisateurs, mais aussi plus utiles. Malgré tout, Est-ce un digne rival du moteur de recherche Google?

Quelles caractéristiques a-t-il?

Si vous souhaitez accéder à Huawei Petal depuis le navigateur, il vous suffit d’accéder à ce lien que nous vous laissons ci-dessous. Ici vous verrez que l’interface Petal est assez minimaliste et qu’en plus d’être un moteur de recherche, a également un fil d’actualité en vedette, très Google.

Cependant, l’application mobile Petal, déjà incluse dans tous les smartphones Huawei, Il a toutes les fonctions qu’un moteur de recherche devrait avoir et dont un utilisateur a besoin. Autrement dit, lorsque nous allons effectuer une recherche, nous pouvons filtrer les différentes catégories:

Applications

informations

Vidéos

images

Hôtels

Vols

Questions et réponses

Musique

En quoi est-ce similaire à la recherche Google?

Huawei Petal est une alternative plus que décente à la recherche Google, du moins pour tous ceux qui ont un terminal Huawei. Comme le moteur de recherche Google, C’est un moteur de recherche très facile à utiliser, il a un fil d’actualité en vedette et peut être filtré par catégorie.

Cela signifie-t-il que Petal peut éclipser le tout-puissant Google? Absolument pas.

Quelles sont les différences avec la recherche Google?

De nombreux. Sans surprise, le moteur de recherche Google a été développé en 1997, il est «installé» sur des millions d’appareils à travers le monde et représente plus de 90% de toutes les recherches sur le Web. Cela veut dire que les informations dont dispose Google sont des millions de fois plus importantes que celles de Huawei vos résultats de recherche seront donc toujours meilleurs et plus précis.

Google vous explique comment fonctionne son moteur de recherche et comment il sait ce que vous allez rechercher

Maintenant bien, Huawei Petal pourrait devenir le moteur de recherche le plus important du marché chinois à l’avenir et ce sont de grands mots. Petal a déjà atteint 18 millions d’utilisateurs actifs et la firme vise à atteindre 60 millions d’ici la fin de cette 2021.

Nous ne pouvons pas espérer que Huawei Petal sera comparable à la recherche Google en si peu de temps, mais compte tenu de la puissance de l’entreprise chinoise, nous ne doutons pas que dans quelques années, Petal sera un rival à prendre en compte.

Rubriques connexes: Google, Huawei

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier informé de toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂