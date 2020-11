Huawei P50: Release 2021 avec puce Kirin

Le Huawei P50 est apparemment fermement planifié. Un nouveau produit phare de la série P est en fait une évidence depuis des années. Mais les sanctions américaines de ces derniers mois ont remis en question au moins un peu l’avenir de la série de modèles..

Principalement parce que les États-Unis ont sévèrement limité la capacité de Huawei à fabriquer de nouvelles puces pour smartphone. Mais le processeur phare actuel Kirin 9000 devrait encore être disponible en nombre suffisant pour le Huawei P50, rapporte The Elec. Le chipset a récemment été créé dans le Huawei Mate 40 Pro et le fabricant avait indiqué qu’il serait réservé à la série Mate.

Huawei P50: sortie dans quelques mois?

Des cercles bien informés affirment que la sortie du Huawei P50 est prévue pour le premier semestre 2021. Si le fabricant équipait réellement le smartphone du Kirin 9000, d’excellentes performances seraient garanties. Sinon, la société devrait soit passer à des puces internes plus faibles, soit à des processeurs de la concurrence, tels que les puces Snapdragon de Qualcomm ou les processeurs Exynos de Samsung.

Le Huawei P50 et la question Google

Comme nous le savons Huawei, le P50 Pro en particulier devrait se doter de l’un des meilleurs appareils photo du marché. Car en termes de qualité photo, comme on le sait, personne ne peut tromper le fabricant. Cependant, le talon d’Achille des produits phares de Huawei était le manque de services Google: sans Play Store and Co., même le meilleur smartphone Android ne vaut que la moitié de la valeur.

On peut se demander si le Huawei P50 sera épargné par ce sort. Le changement imminent de gouvernement aux États-Unis donne lieu à un certain espoir. Donald Trump semblait vouloir rendre la tâche particulièrement difficile pour Huawei. Cependant, il n’est pas dit que si Joe Biden et les démocrates prennent la tête, la situation de l’entreprise chinoise changera.

Aussi bon que soit le matériel, le succès du Huawei P50 tient et tombe, du moins en Occident, avec la disponibilité des services Google. Nous sommes curieux de voir si la question évoluera en 2021 – et Huawei peut faire un rapport dans le segment premium.