Huawei P50: le produit phare recevra-t-il un nouveau type de caméra liquide?

Le Huawei P50 reçoit-il un soi-disant appareil photo liquide? Les brevets pour les appareils photo à objectif liquide parcourent le net depuis des années – l’année prochaine pourrait enfin être le moment.

Au moins le leaker a Teme activé Twitter cette rumeur est à nouveau rejetée dans la pièce et la conception possible du Huawei P50 s’est répandue (via Gizchina). Il y a eu des spéculations sur le premier téléphone portable Huawei avec un appareil photo liquide depuis longtemps, mais jusqu’à présent, la technologie n’en a jamais fait un appareil – sera-ce différent en 2021? Selon le brevet, l’appareil photo offrirait aux utilisateurs plus de possibilités de photographie.

Une caméra liquide apporte ces avantages

Un autre groupe de lentilles fixes serait installé entre les deux lentilles conventionnelles. La distance focale de la lentille liquide changerait dès que le courant circule ou que la tension est appliquée. C’est pour rendre l’image plus claire. Dans le même temps, les distorsions devraient être moindres et le déséquilibre des couleurs devrait être minimisé en raison de la synthèse ultérieure. La caméra Liquid pourrait également minimiser le problème des caméras saillantes.

Sortie au premier semestre 2021?

Le Huawei P50 sera alimenté par un processeur Kirin 9000, mais en raison de goulots d’étranglement de production, certaines unités seront également livrées avec un chipset différent. Huawei souhaite équiper la série P50 de panneaux OLED, qui devraient provenir de fournisseurs tels que Samsung et LG.

Mais comme toujours, le Huawei P50 viendra également sans services Google préinstallés, mais les applications Google ne devront être installées qu’indirectement. Le fabricant a introduit l’AppGallery en remplacement, mais la gamme d’applications proposées ne peut pas suivre celle du Google Play Store. La sortie du Huawei P50 est attendue au premier semestre 2021.