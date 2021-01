Huawei P50 et P50 Pro: nouvelles images de rendu et informations telles que le zoom 200x

De nouvelles images de rendu pour les prochains smartphones P50 et P50 Pro de Huawei sont apparues sur le Web. Il y a également des images pratiques présumées du Huawei P50 et des fuites sur la technologie des P50 Pro et P50 Pro +. Un point culminant est apparemment le zoom 200x des modèles haut de gamme.

Les nouvelles rumeurs incluent des informations sur l’équipement technique des Huawei P50 Pro et P50 Pro +. Le célèbre leaker Twitter a ceci Teme libéré. Selon lui, les nouveaux produits phares de Huawei reposent sur un écran 120 Hertz de 6,6 à 6,7 pouces incurvé sur les quatre côtés. Il existe un design plus fin, des haut-parleurs stéréo plus puissants et de nouveaux systèmes de caméras Leica avec quatre (P50 Pro) ou cinq (P50 Pro +) objectifs.

Charge rapide de 66 watts et zoom 200x

La charge rapide devrait fonctionner avec 66 watts via un câble et sans fil avec 50 watts. Selon Teme, les batteries offrent des capacités plutôt faibles de 4200 à 4300 mAh. Le système d’exploitation n’est pas Harmony OS de Huawei, mais Android 11 avec l’interface utilisateur EMUI 11. Le nouveau Kirin 9000 ou 9000E est utilisé comme processeur. Le zoom 200x des meilleurs modèles n’est que numérique, mais même cela serait un record. Le Galaxy S20 Ultra 5G, qui a un grossissement de 100 fois, possède le plus grand zoom à ce jour. Avec une qualité médiocre, cependant, comme notre test TURN-ON l’a montré.

Harmony OS ou Android?

Les Néerlandais de LetsGoDigital, connus pour leurs rendus élaborés, ont publié des photos et une vidéo des Huawei P50 et P50 Pro. Ils ajoutent que le P50 Pro propose probablement un écran OLED avec une résolution de QHD +. Le fuyant Twitter Yash Ray Chaudhary entre-temps écrit que les modèles P50 devraient être livrés avec Harmony OS – que ce soit Android, Harmony OS ou les deux reste une question ouverte.

Enfin, des images pratiques supposées du Huawei P50 ont été publiées sur Slashleaks (via Notebookcheck). On ne sait pas si ceux-ci sont authentiques. La présentation des nouveaux smartphones est prévue en mars 2021.