Huawei P50 et P50 Pro (+): ces images devraient montrer les différences ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Lorsque les premières photos du Huawei P50 ont été publiées, l’étonnement était grand: par rapport aux autres smartphones, l’appareil photo est intégré de manière plus concise dans le boîtier. De nouvelles images devraient maintenant montrer les Huawei P50, P50 Pro et P50 Pro + en comparaison.

De nouvelles photos de la série P50 sont apparues sur Twitter. Les trois modèles sont visibles de l’avant comme de l’arrière. En raison du même motif dans les trois images, des différences claires peuvent être vues dans une comparaison directe. Une chose en commun: tous les modèles ont une caméra frontale qui se trouve au milieu du trou de perforation.

Les différences, en revanche, sont bien plus évidentes: le plus évident est la couleur du boîtier. Le P50 dans un orange subtil, le P50 Pro avec un effet vert-bleu et le P50 Pro Plus en noir mat. Cependant, il ne peut être exclu que l’une ou l’autre couleur soit disponible pour plusieurs modèles.



Plus de caméras pour plus d’argent

Contrairement au P50, le P50 Pro et le Pro + ont un module de caméra plus grand à l’arrière, un écran arrondi avec des bords fluides et un contrôle du volume plus étroit et un interrupteur marche / arrêt.

affichage







Selon les informations précédentes, les modèles diffèrent également en taille. Alors que le P50 devrait mesurer environ 156,7 x 74 x 8,3 mm, le P50 Pro devrait mesurer 159 x 73 x 8,6 mm. La diagonale de l’écran doit être de 6,3 pouces pour le P50 et de 6,6 pouces pour la version Pro. Ceci est intéressant en ce qui concerne le module caméra, qui semble nettement plus grand sur les images des versions Pro et Pro + que sur le P50.

Cela n’est pas surprenant si l’on suppose que le P50 n’a besoin que de trois capteurs et que les versions Pro n’ont besoin que de cinq capteurs de caméra: il y a trois capteurs dans la partie supérieure des deux anneaux et deux autres dans la partie inférieure. Ce à quoi il ressemblera autour du module de caméra ne peut être deviné qu’à partir d’images sur le réseau.

Il y a des spéculations sur les variations de couleur

Jusqu’à présent, on ne peut que deviner dans quelles couleurs vous pourrez acheter les modèles P50. Dans les images sur Twitter, nous voyons des variantes en orange, vert-bleu et noir. D’autres variantes en turquoise et blanc circulent sur Internet. Il reste à voir si ces variantes de couleurs seront disponibles pour chaque modèle P50.









