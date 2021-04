Huawei P50: aimez-vous ce design? ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Il est peu probable que le Huawei P50 soit un best-seller dans ce pays en raison du manque de services Google. Le smartphone devrait toujours faire la une des journaux – du moins à cause de son design. Il y a quelques indications d’un pionnier.

Des images sont apparues sur le net qui sont censées montrer le Huawei P50. Les enregistrements ont été publiés par la célèbre station de chat numérique Leaker. Comme dans les rendus précédents, le module de caméra incroyablement massif est immédiatement perceptible. Apparemment, il y en a un dans celui-ci double caméra surdimensionnée, mais voyez par vous-même:

Un pas dans la bonne direction?

Comment aimez-vous le design du supposé Huawei P50? Appuyez sur « J’aime » ou « Je n’aime pas » au bas de l’article. Par quoi nous avons une prémonition dans quelle direction le pendule est le plus susceptible de se balancer. Mais aussi fou que cela puisse paraître, ce design est peut-être l’avenir et exactement ce dont nous avons besoin.

Alors que l’arrière prend vraiment du temps pour s’y habituer, le Huawei P50 semble briser une tendance indescriptible. Plus récemment, de plus en plus de smartphones intégraient autant d’objectifs que possible. Les téléphones portables dotés de nombreux capteurs sont faciles à vendre dans la publicité.

En fait, certains objectifs n’offrent pratiquement aucune valeur ajoutée dans la pratique (de nombreuses macros par exemple). Alors peut-être que Huawei pense avec le P50: nous faisons un pas en arrière pour faire deux pas en avant. Qualité, pas quantité. Il est préférable d’avoir deux objectifs extrêmement bons avec de grands capteurs au lieu de trois clichés corrects, dont au moins un est presque inutile.

Huawei P50: la qualité d’image nous induit-elle en erreur?

La scène est actuellement déroutante sur ce que sont les deux capteurs XXXL. Parce que jusqu’à présent, les rumeurs concernaient un gigantesque capteur de caméra, mais il y a aussi jusqu’à cinq caméras en discussion – ce qui ne correspond pas du tout aux images présentées:

Une explication pourrait être que les deux cratères noirs ne sont pas des lentilles, mais font partie d’un module de caméra circulaire. Chacun de ceux-ci pourrait contenir deux lentilles qui se trouvent juste à côté de l’autre – comme les deux yeux d’un visage souriant. Ceux-ci ne pouvaient pas être vus sur les images ci-dessus en raison de l’incidence de la lumière et de la mauvaise qualité de l’image. (Pourquoi de telles images divulguées semblent toujours être prises avec un téléphone portable de l’âge de pierre.)

Le Huawei P50 reste un mystère, provoquant des discussions controversées et encore plus de conjectures. Une chose est claire: avec toute l’agitation entourant le manque de services Google, Huawei doit se démarquer et créer quelque chose de spécial. La résolution ne sera vraisemblablement donnée qu’en juin.









