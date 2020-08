Huawei P40: le meilleur smartphone maintenant disponible à un prix abordable

Le Huawei P40 est un excellent smartphone polyvalent, surtout si vous voulez un bon appareil photo. Il est nettement plus abordable que le modèle Pro et est actuellement particulièrement bon marché chez Blau.de en parfait état.

Chez le fournisseur de téléphonie mobile, vous pouvez obtenir le Huawei P40 avec le tarif “Blau Allnet L” actuellement de 21,49 euros par mois – plus un paiement unique de 25 euros. Le contrat comprend 5 Go de données dans le réseau LTE rapide. Idéal pour regarder des vidéos sur YouTube en déplacement, écouter de la musique sur Spotify ou partager des photos via Instagram.

Huawei P40: Cela signifie “comme neuf”?

Le Huawei P40 est fondamentalement comme neuf – et techniquement irréprochable. Parce que le propriétaire précédent respectif a renvoyé le téléphone mobile dans le délai d’annulation de 14 jours. Vous obtenez le smartphone avec tous les accessoires et dans son emballage d’origine. De légères traces d’usure sur la boîte sont possibles – ainsi que sur l’appareil. Mais: à une distance de 70 cm, aucune rayure n’est visible sur l’écran ou le couvercle en plein jour.

De plus, les écouteurs inclus ne sont pas utilisés. Les instructions peuvent manquer, mais elles sont faciles à trouver en ligne. À notre avis, le fait qu’un sac ou un film d’affichage puisse manquer pour protéger l’appareil peut également être toléré.

En termes de logiciel, vous ne devriez remarquer aucune différence avec un tout nouveau Huawei P40. Blau.de a réinitialisé le smartphone et, si nécessaire, supprimé toutes les anciennes données qui y étaient stockées. Vous pouvez en savoir plus sur les différences entre les smartphones neufs, remis à neuf et les autres smartphones d’occasion ici:

C’est ce que vous propose le Huawei P40

Le Huawei P40 est bien positionné en termes de matériel et convainc par sa triple caméra, entre autres. Ce n’est pas aussi bon que dans le modèle Pro, mais il a toujours le même capteur principal de 50 MP. Vous pouvez également prendre des photos d’une netteté exceptionnelle avec le P40. Vous pouvez ensuite regarder les images sur l’écran OLED de 6,1 pouces.

L’autre équipement est également convaincant: le chipset phare de Huawei Kirin 990 5G et 8 Go de RAM fournissent suffisamment de puissance pour tous les scénarios d’application imaginables. La mémoire interne de 128 Go est suffisamment grande pour un certain nombre de photos, vidéos et chansons. Et grâce à la prise en charge de la 5G, le Huawei P40 est un appareil extrêmement évolutif. Vous pouvez en savoir plus sur ses qualités ici:

Le truc sur les services Google

Les lecteurs attentifs de CURVED le savent bien sûr: le Huawei P40 est livré sans applications Google. Bien sûr, ce n’est pas idéal. Mais il existe des alternatives aux services, comme la Huawei App Gallery, où vous pouvez télécharger diverses applications pour votre smartphone. Vous pouvez souvent trouver des applications qui n’y sont pas proposées en utilisant la soi-disant recherche d’applications. Nous avons résumé ici toutes les astuces et solutions de contournement connues: