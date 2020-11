Huawei P40: la mise à jour vers EMUI 11 est en cours

Huawei a commencé à déployer la mise à jour vers EMUI 11. Les premiers utilisateurs en Chine peuvent déjà charger la dernière interface utilisateur de Huawei. Il sera bientôt temps pour nous aussi.

La mise à jour vers EMUI 11 n’est pas encore déployée pour tous les appareils Huawei en Chine. La version actuelle n’est disponible que pour les Huawei P40, P40 Pro et P40 Pro Plus, qui ont déjà EMUI 10.1. Selon le plan de mise à niveau de Huawei, l’Europe doit être fournie à la mi-décembre 2020. Ensuite, le Mate 30 Pro devrait également pouvoir utiliser EMUI 11.

Cela change avec EMUI 11

EMUI 11 propose quelques innovations, notamment en ce qui concerne l’affichage et la personnalisation de l’écran. L’affichage permanent peut être personnalisé et agrémenté de vos propres images et texte.

Vous pouvez également utiliser la fonction multi-fenêtres pour ouvrir et afficher plusieurs applications en même temps. Ceux-ci peuvent également être positionnés n’importe où sur l’écran.

Mais d’autres petits changements facilitent également votre vie quotidienne avec le Huawei P40 and Co. Les messages et les appels entrants ne sont plus affichés lorsque vous projetez le contenu de l’écran sur un écran externe. Cela protège votre vie privée et empêche la projection de l’écran d’être interrompue.

EMUI 11: pour les autres appareils Huawei plus tard

Selon le plan de mise à niveau de Huawei, les propriétaires des Mate X peuvent s’attendre à la dernière mise à jour d’EMUI 11 le 17 janvier 2021. Le P30 et le P30 Pro devraient être exploités le 27 février 2021.

Le Huawei Mate 20 et la version Pro seront mis à niveau vers EMUI 11 en même temps que le Mate 20 X 5G. Le déploiement est prévu pour le 19 mars 2021. Enfin, les propriétaires du Huawei Nova 5T peuvent profiter de la nouvelle interface utilisateur. La mise à jour sera disponible pour vous le 26 mars de l’année prochaine.

Étant donné que la liste n’a pas encore été finalisée et qu’il manque encore des smartphones de Huawei, vous pouvez supposer que de plus en plus d’appareils auront une date pour la mise à jour vers EMUI 11.

