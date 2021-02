Huawei P40 4G: le même haut de gamme, mais sans 5G et avec un prix inférieur

Si nous regardons en arrière, nous nous souviendrons que Huawei a lancé le Huawei P30 Pro et, un peu plus tard, il a lancé le Huawei P30 Pro New Edition, ce qui s’est également produit avec le P30 Lite et le P30 Lite New Edition. Maintenant, la société a fait quelque chose de similaire avec son dernier produit phare, le Huawei P40 5G, qui vient de recevoir une nouvelle version qui abandonne la 5G et parie uniquement et exclusivement sur la 4G. Votre nom: Huawei P40 4G.

Pour des raisons pratiques, l’appareil est exactement le même. La fiche technique est la même, à la différence que le processeur Kirin 990 à l’intérieur n’a pas de modem 5G, mais un modem 4G. Cela se traduit apparemment par une légère baisse des prix, qui est maintenant de 3 988 yuans, soit environ 509 euros au taux de change. Pour mettre les choses en contexte, le prix en Chine du P40 5G était de 4488 yuans, soit environ 573 euros au changement.

Fiche technique Huawei P40 4G

HUAWEI P40 DIMENSIONS ET POIDS 148,9 x 71,1 x 8,5 mm

175 grammes ÉCRAN OLED 6,1 pouces

Résolution FullHD + (2340 x 1080 pixels)

Format 19,5: 9

422 ppp

Forage pour caméra PROCESSEUR Kirin 990 5G

GPU Mali-G76 MÉMOIRE RAM 8 Go STOCKAGE INTERNE 128 Go extensible avec NMCard CAMÉRA ARRIÈRE 50 MP F / 1.9

Téléobjectif 8 MP f / 2.4, zoom optique 3x

Grand angle 16 MP f / 2.2

PDAF, OIS

Vidéo 4K @ 60FPS CAMÉRA FRONTALE 32 MP f / 2.0

ALLER TOF

Vidéo 4K @ 60FPS TAMBOURS 3 800 mAh

Charge rapide de 22,5 W SYSTÈME OPÉRATIF Android 10 avec EMUI 10.1

Sans Google Mobile Services CONNECTIVITÉ 4g

WiFi 4

Bluetooth 5.1

GPS bi-bande

NFC

USB type C 3.1 AUTRES Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

IP53 LE PRIX 509 euros pour changer

Réutiliser le processeur pour une 4G haut de gamme

Comme nous l’avons dit précédemment, le Huawei P40 4G est exactement le même mobile que le Huawei P40 5G, seulement que le terminal n’est pas compatible avec les réseaux 5G (comme le montre son nom). Cela signifie que nous avons le même arrière de couleur mate avec cet énorme module qui abrite les caméras arrière, le même écran OLED de 6,1 pouces avec une résolution FullHD + et 60 Hz et le capteur d’empreintes digitales caché en dessous.

Pour le moteur Huawei, il a décidé de miser sur le processeur Kirin 990 4G, qui est similaire en puissance au modèle 5G, mais avec un modem différent. Est accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne (Il n’y a qu’une seule version) qui, oui, peut être étendue avec des cartes NMCard. Pour la batterie, 3800 mAh avec une charge rapide de 22,5 W.

Dans le fichier JD, la plate-forme de commerce électronique chinoise sur laquelle l’appareil peut déjà être acheté, le système d’exploitation n’est pas mentionné, nous ne savons donc pas s’il est livré avec Android 10 ou Android 11 ou sa version d’EMUI. Ce qui est plus que probable, c’est que le terminal ne dispose pas de l’écosystème d’applications Google. En fait, si l’on se souvient, le Huawei P40 a été le premier Huawei P à arriver sans ces applications.

Nous avons fini par parler de la caméra, qui conserve la configuration d’origine du P40 5G. On parle donc d’un Capteur principal RYYB 50 mégapixels, un grand angle de 16 mégapixels et un téléobjectif à zoom optique threex de huit mégapixels. Les selfies sont laissés entre les mains d’un capteur de 32 mégapixels qui est accompagné d’un capteur ToF.

Versions et prix du Huawei P40 4G

Le Huawei P40 4G a été lancé en Chine, et pour l’instant uniquement en Chine. Nous ne savons pas s’il quittera son marché intérieur. Là, il peut être acheté en gris et bleu dans une seule configuration 8/128 Go pour 3988 yuans, environ 509 euros pour changer.