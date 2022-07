Huawei Nova 10 et 10 Pro : la gamme milieu de gamme de Huawei lance une charge ultra-rapide et une nouveauté unique

in

Huawei a présenté la nouvelle série Nova 10, composée de deux smartphones destinés au milieu de gamme

Huawei continue d’essayer de regagner le terrain perdu sur le marché du téléphone, pas seulement sur le marché mondial. En Chine, où l’entreprise a déjà été dépassée par son ancien Honor, la marque s’engage à continuer à lancer de nouveaux modèles. A cette occasion, c’est au tour d’une nouvelle génération du populaire Famille Huawei Nova.

Avec plus de 200 millions d’unités vendues dans le mondeLa série Nova de Huawei est l’une des plus populaires de l’entreprise. Après un Huawei Nova 9 intéressant, il est maintenant temps d’accueillir la nouvelle série Huawei Nova 10présenté aujourd’hui en Chine.

Huawei Nova 10, toutes les infos

Les Huawei Nova 10 et 10 Pro partagent plusieurs caractéristiques esthétiques avec la génération précédente. Les deux modèles sont intégrés verre et aluminiumavec un corps où les courbes sont les protagonistes aussi bien à l’arrière qu’à l’avant.

Et c’est que les deux modèles équipent un écran OLED incurvé6,67 pouces dans le Nova 10 et 6,78 pouces dans le Nova 10 Pro. Dans les deux cas, ce sont des panneaux Full HD+ avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 hertz et un trou dans le coin supérieur gauche.

Cet orifice abrite, précisément, l’un des détails plus curieux de cette nouvelle paire de terminaux. Dans le Huawei Nova 10 Pro, on retrouve un trou plus large que dans le Nova 10, puisqu’il intègre deux caméras: un des 60 mégapixels qu’il partage avec la version normale, et un autre avec zoom optique jusqu’à cinq foisétant ainsi le Nova 10 Pro le premier mobile sur le marché avec zoom optique dans la caméra frontale.

Le reste du dispositif photographique est complété par un Appareil photo principal de 50 mégapixels avec matrice de pixels RYYB, un appareil photo secondaire de 8 mégapixels avec objectif ultra grand angle et un appareil photo de profondeur pour capturer des portraits de meilleure qualité. La principale différence entre les deux modèles réside dans le taille du capteur principal, plus grand sur le Nova 10 Pro.

Les deux modèles sont équipés du même processeur, d’un Qualcomm Snapdragon 778G 4Gassocié à un GPU Adreno 642L et à 8 Go de RAM, ainsi qu’à 128 ou 256 Go de stockage interne.

La capacité de ses batteries est 4000 et 4500mAh sur Huawei Nova 10 et 10 Pro. Le premier prend en charge Charge rapide 66W Turbo Chargetandis que la version Pro va encore plus loin, avec Puissance de crête de 100 W grâce à son système de charge Turbo Power, qui permet de recharger complètement la batterie en seulement 20 minutes.

Concernant le logiciel, Harmonie OS 2.0 C’est la version qui donne vie aux deux modèles.

Prix ​​des Huawei Nova 10 et Nova 10 Pro

Pour le moment, les deux appareils ont été annoncés en Chine et aucune donnée concernant leur disponibilité mondiale n’a été partagée. Cependant, si l’on tient compte de ce qui s’est passé l’année dernière avec la version précédente, il est fort probable que, tôt ou tard, Huawei allez fêter le lancement mondial de leur série Nova 10.

Les des prix des appareils n’ont pas encore été révélés.

