Huawei Mobile Services: ce qu’ils sont et ce qu’ils contiennent

Expliquons que sont et que contiennent les services mobiles Huawei ou HMS, un package dont vous aurez besoin si vous avez un mobile Huawei, tout comme si vous souhaitez utiliser certaines de ses applications. C’est l’une des pierres angulaires d’EMUI, le lit de personnalisation d’Android, ainsi que du nouveau système d’exploitation Harmony de la société.

Ces services sont ceux que Huawei a dû promouvoir après son veto aux États-Unis et l’impossibilité d’obtenir les services Google qui incluent la boutique d’applications Android officielle. C’est donc une alternative à ces services Google que nous allons essayer d’expliquer d’une manière que vous puissiez comprendre.

Que sont les services mobiles Huawei

Pour utiliser des fonctionnalités telles que l’App Store officiel, tous les téléphones Android doivent être licenciés par Google pour utiliser les services mobiles Google ou les services Google Play, qui sont le lien entre Google et Android. Cela implique de devoir pré-installer une série d’applications Google, mais elles permettent également d’accéder au système publicitaire de Google, au stockage en nuage pour les sauvegardes et aux services de liaison avec votre compte.

En outre, les développeurs tirent également parti de diverses API pour faciliter l’utilisation des services Google, tels que la géolocalisation constante, les connexions et de nombreux autres aspects. Google garde le contrôle de ces systèmes dans les applications et, en retour, les développeurs économisent du temps et de l’argent en n’ayant pas à les créer à partir de zéro.

Mais les États-Unis ont opposé leur veto à Huawei et les entreprises américaines ne peuvent pas conclure d’accord avec eux. Cela signifie que Google a cessé d’autoriser Huawei à utiliser les services Google Mobile ou Google Play, donc la société chinoise a dû gagner sa vie, et c’est ainsi qu’elle s’est développée et lancée. Services mobiles Huawei ou HMS.

Services mobiles Huawei sont l’alternative de Huawei à Services mobiles Google, une suite d’outils prêts à être réutilisés par les développeurs de la même manière qu’ils le font avec les services Google. Pour l’utilisateur, ces services remplacent Google par Huawei lui-même, centralisant tous les paramètres, les données d’application enregistrées ou les copies de sauvegarde dans le compte Huawei que vous devez créer.

Grâce à ces services, Huawei peut faire fonctionner ses téléphones Android normalement, mais sans applications Google. Face à l’utilisateur, la seule chose que nous allons remarquer est que nous n’avons pas le Google App Store officiel ni les applications de base de la société de moteurs de recherche. Au lieu de cela, nous avons le propre magasin d’applications de Huawei et une installation plus facile des fichiers apk à partir d’autres référentiels.

Huawei avait déjà ses comptes utilisateurs, son système de paiement et même une boutique d’applications. Mais après le veto de Google, il doit maintenant créer une solution globale qui peut également être utilisée dans n’importe quel pays du monde où il vend ses mobiles.

HMS a deux types de contenu. D’une part, il y a ceux axés sur les utilisateurs, avec l’AppGallery (votre app store) et diverses applications et services propriétaires de Huawei. Et puis, il y a les composants axés sur les développeurs, appelés HMS Core, qui contiennent des API, des SKD et des services qui peuvent être utilisés pour créer et améliorer des applications qui fonctionnent sur les téléphones Huawei.

Que contient le HMS

Maintenant, pour vous donner une idée de l’importance de ces services Huawei, nous allons maintenant vous expliquer quels sont les principaux services et applications qu’ils contiennent Les Services mobiles Huawei. Nous essaierons de ne pas les étendre et de les résumer de la manière la plus simple possible.

Identifiant Huawei : C’est comme l’ID Aplle ou le compte Google, mais de Huawei. C’est le compte utilisateur que vous allez créer, et où tous vos paramètres, vos données personnelles, vos contacts, messages, mots de passe WiFi et bien d’autres contenus sont centralisés. Tout cela sera synchronisé entre tous les appareils sur lesquels vous utilisez cet identifiant.

: C’est comme l’ID Aplle ou le compte Google, mais de Huawei. C’est le compte utilisateur que vous allez créer, et où tous vos paramètres, vos données personnelles, vos contacts, messages, mots de passe WiFi et bien d’autres contenus sont centralisés. Tout cela sera synchronisé entre tous les appareils sur lesquels vous utilisez cet identifiant. Huawei Mobile Cloud : Le cloud Huawei, qui fonctionne de manière synchrone avec votre identifiant. Il vous offre 5 Go de stockage gratuit dans HiCloud le cloud que vous pouvez étendre avec des packages payants, et c’est aussi l’espace virtuel où est enregistré le contenu synchronisé, de vos photos et vidéos aux contacts, notes ou calendrier.

: Le cloud Huawei, qui fonctionne de manière synchrone avec votre identifiant. Il vous offre 5 Go de stockage gratuit dans HiCloud le cloud que vous pouvez étendre avec des packages payants, et c’est aussi l’espace virtuel où est enregistré le contenu synchronisé, de vos photos et vidéos aux contacts, notes ou calendrier. Galerie d’applications Huawei : Il s’agit de la boutique d’applications créée par Huawei, et qui est une alternative à Google Play. Il contient de nombreuses applications, bien qu’il lui manque certaines des plus importantes utilisées dans l’ouest, telles que WhatsApp (bien qu’il existe une méthode pour l’installer), Instagram ou l’une des applications Google. Il y en a d’autres comme Snapchat, TikTok ou Amazon.

: Il s’agit de la boutique d’applications créée par Huawei, et qui est une alternative à Google Play. Il contient de nombreuses applications, bien qu’il lui manque certaines des plus importantes utilisées dans l’ouest, telles que WhatsApp (bien qu’il existe une méthode pour l’installer), Instagram ou l’une des applications Google. Il y en a d’autres comme Snapchat, TikTok ou Amazon. Assistant Huawei : C’est l’assistant virtuel de Huawei, qui vient remplacer les fonctions de Google Assistant. Vous pouvez lui poser des questions sur tout ce que vous voulez savoir, et cela facilite l’ouverture d’applications ou l’exécution de certaines tâches.

: C’est l’assistant virtuel de Huawei, qui vient remplacer les fonctions de Google Assistant. Vous pouvez lui poser des questions sur tout ce que vous voulez savoir, et cela facilite l’ouverture d’applications ou l’exécution de certaines tâches. Thèmes Huawei : Une application native pour changer l’apparence de votre mobile et avec laquelle vous avez le choix entre différents thèmes, polices, icônes, écrans de verrouillage ou fonds d’écran.

: Une application native pour changer l’apparence de votre mobile et avec laquelle vous avez le choix entre différents thèmes, polices, icônes, écrans de verrouillage ou fonds d’écran. Musique de Huawei : Le service de musique en streaming de Huawei. Pour le moment, il n’est pas très promu, mais l’idée est qu’il se développe.

: Le service de musique en streaming de Huawei. Pour le moment, il n’est pas très promu, mais l’idée est qu’il se développe. Le Huawei : Un service de streaming vidéo pour tout appareil Huawei ou Honor, et qui propose de courtes vidéos, des documentaires, des films, des séries et des événements sportifs.

: Un service de streaming vidéo pour tout appareil Huawei ou Honor, et qui propose de courtes vidéos, des documentaires, des films, des séries et des événements sportifs. Navigateur Huawei: Le navigateur natif de Huawei, alternative à Chrome et avec un fil d’actualité et les fonctions les plus basiques de n’importe quel navigateur.