Huawei mettra à jour plus de 100 appareils vers HarmonyOS : le Mate et le Nova passeront au nouveau système d’exploitation avant la fin de l’année

Huawei est sérieux au sujet d’HarmonyOS. Bien que dans la présentation d’aujourd’hui, ils n’aient apporté aucun mobile avec leur nouveau système d’exploitation, Richard Yu, PDG de Huawei, a gardé une annonce sur HarmonyOS pour la fin. Des centaines de mobiles et de tablettes actuels de l’entreprise recevront la mise à jour vers HarmonyOS, pouvant passer de la version Android dont ils disposaient à ce nouveau système.

Au lieu de recevoir la nouvelle version d’Android, Huawei a annoncé la mise à jour vers HarmonyOS. Et on parle d’un énorme catalogue d’appareils : plus de 100 téléphones portables et tablettes de la marque.

Du récent Mate 40 à la série Nova 5 ou au Huawei P10

Mise à niveau vers HarmonyOS il est divisé en quatre phases, en commençant par les derniers mobiles et tablettes et en terminant par les appareils qui étaient déjà à la fin de leur cycle de mise à jour.

À partir d’aujourd’hui, le 2 juin, les Huawei Mate 40 Series, Huawei P40, Huawei Mate 30 et Huawei MatePad Pro commenceront à se mettre à jour.

La deuxième phase se concentre sur le troisième trimestre de l’année. Pour les mois d’automne, la série Mate 20 et les gammes moyennes telles que le Nova 8, le Nova 7, le Nova 6 et le MatePad recevront la mise à jour HarmonyOS.

Avant la fin de l’année, au quatrième trimestre, Huawei mettra à jour les séries Mate 10, Mate 9 et Nova 5. Beaucoup de ces téléphones sont antérieurs au blocus américain et avaient toujours accès aux services Google. Certains services qui, dans le nouveau logiciel, seront remplacés par AppGallery et les différentes solutions proposées par Huawei.

La dernière phase de la mise à niveau vers HarmonyOS se concentre sur premier semestre de l’année prochaine. Ce sera alors que Huawei annonce qu’ils mettront à jour les Huawei P20, Huawei P10, ainsi que les tablettes des séries M5 et V.