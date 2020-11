Huawei met à jour son calendrier EMUI 11 pour l’Europe et l’Amérique latine: dates et mobiles compatibles

Huawei a publié son calendrier de mise à jour EMUI 11.

Il y a quelques mois, Huawei a présenté EMUI 11 la dernière version de son logiciel basé sur Android avec la promesse qu’elle serait progressivement mise en œuvre sur les téléphones mobiles de l’entreprise qui lui conviennent.

Au fil des semaines, la liste a disparu définir plus précisément, Ajout de dates et de mobiles compatibles qui prendront en charge le nouveau logiciel. Dans le cas de l’Espagne, par exemple, nous avons déjà vu un premier envoi de 14 mobiles.

L’Europe et l’Amérique latine sont déjà sur le “calendrier”

Huawei a déjà commencé implémenter EMUI 11 en Chine Et la prochaine étape de la liste des choses à faire est de l’extrapoler au reste du monde. En ce sens, la société a distribué une liste avec des modèles et des dates, bien que cela s’applique exclusivement à ses modèles gratuits. Les téléphones achetés via une compagnie de téléphone en souffriront un peu de retard.

Quand EMUI 11 arrivera-t-il en Europe occidentale

Huawei P40 – décembre 2020

Huawei P40 Pro – Décembre 2020

Huawei P40 Pro + – Décembre 2020

Huawei Mate 30 Pro – Décembre 2020

Huawei Mate Xs – Janvier 2021

Huawei P30 – Q1 2021 (premier trimestre)

Huawei P30 Pro – Q1 2021 (premier trimestre)

Huawei Mate 20 – Q1 2021 (premier trimestre)

Huawei Mate 20 Pro – Q1 2021 (premier trimestre)

Huawei Mate 20 RS Porsche Design – Q1 2021 (Q1)

Huawei Mate 20X 4G – Q1 2021 (premier trimestre)

Huawei Mate 20X 5G – Q1 2021 (premier trimestre)

Huawei Nova 5T – Q1 2021 (premier trimestre)

Huawei MatePad Pro – Q1 2021 (premier trimestre)

Huawei MediaPad M6 (10,8 pouces) – Q1 2021 (Q1)

Quand EMUI 11 arrivera-t-il en Europe du Nord-Ouest

Huawei P40 – décembre 2020

Huawei P40 Pro – Décembre 2020

Huawei P40 Pro + – Décembre 2020

Huawei Mate 30 Pro – Décembre 2020

Huawei Mate Xs – Janvier 2021

Huawei P30 – Q1 2021 (premier trimestre)

Huawei P30 Pro – Q1 2021 (premier trimestre)

Huawei Mate 20 – Q1 2021 (premier trimestre)

Huawei Mate 20 Pro – Q1 2021 (premier trimestre)

Huawei Mate 20 RS Porsche Design – Q1 2021 (Q1)

Huawei Mate 20X 4G – Q1 2021 (premier trimestre)

Huawei Mate 20X 5G – Q1 2021 (premier trimestre)

Huawei Nova 5T – Q1 2021 (premier trimestre)

Huawei MatePad Pro – Q1 2021 (premier trimestre)

Huawei MediaPad M6 (10,8 pouces) – Q1 2021 (Q1)

Quand EMUI 11 arrivera-t-il en Amérique latine

Huawei P40 – décembre 2020

Huawei P40 Pro – Décembre 2020

Huawei P40 Pro + – Décembre 2020

Huawei Mate 30 Pro – Décembre 2020

Huawei Mate Xs – Janvier 2021

Huawei P30 – Q1 2021 (premier trimestre)

Huawei P30 Pro – Q1 2021 (premier trimestre)

Huawei Mate 20 – Q1 2021 (premier trimestre)

Huawei Mate 20 Pro – Q1 2021 (premier trimestre)

Huawei Nova 5T – Q1 2021 (premier trimestre)

Huawei MatePad Pro – Q1 2021 (premier trimestre)

Huawei MediaPad M6 (10,8 pouces) – Q1 2021 (Q1)

