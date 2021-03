Huawei MateBook D16 & X Pro (2021): présentation d’ultrabooks bon marché

Avec les modèles 2021 du MateBook D16 et du MateBook X Pro, Huawei a présenté deux ultrabooks légers et abordables. Le MateBook D16 repose sur un AMD Ryzen 5 4600H et le Matebook X Pro sur des puces Tiger Lake d’Intel. Comme leurs prédécesseurs, les nouveaux ordinateurs portables Windows pourraient devenir de véritables casseurs de prix.

Le MateBook D16 propose un écran de 16,1 pouces et ne pèse toujours que 1,7 kilogramme. L’écran a une résolution Full HD, une luminosité décente de 300 nits et couvre l’espace colorimétrique sRGB, ce qui est bon pour le traitement d’image privé. La puce à six cœurs Ryzen 5 4600H est prise en charge par 16 Go de RAM. Il y a 2 x USB 3.2 Gen 2 Type C (10 Gbit / s), 2 x USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit / s) Type A, 1 x HDMI et une connexion pour casque. Les ports USB-C peuvent également être utilisés comme sorties DisplayPort 1.4 et pour charger l’ordinateur portable. Le Wi-Fi 6 garantit une connexion Internet rapide.

MateBook X Pro avec un écran tactile pointu et des puces Intel

Le plus petit MateBook X Pro utilise un écran tactile de 13,9 pouces avec une résolution de 3000 x 2000 pixels au format 3: 2. Ceci est utile pour les applications telles que l’édition de texte. L’écran est lumineux de 450 nits et couvre également l’espace colorimétrique sRGB. Soit le Intel Core i7-1165G7, soit le Intel Core i5-1135G7 sont responsables des performances. Ils sont pris en charge par 16 Go de RAM. Les connexions sont 2 x USB 3.2 Gen 2 Type C et 1 x USB 3.2 Type A, un port casque et il y a Wi-Fi 6.

Sortie le 19 avril

Le MateBook D16 sera disponible à partir du 19 avril 2021 dans la configuration ci-dessus avec un SSD de 512 Go pour 900 euros. Le MateBook X Pro sera disponible à partir du 19 avril à partir de 1500 euros et rivalise traditionnellement avec les modèles de MacBook Pro d’Apple.