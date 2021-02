Huawei Mate X2: un nouveau smartphone pliable sera présenté le 22 février

Maintenant, c’est sorti – le nouveau Huawei Mate X2 sera officiellement dévoilé le 22 février. De plus, de nouveaux rendus montrent le design présumé du smartphone pliable.

Huawei a désigné le 22 février comme date de présentation du Huawei Mate X2 sur le réseau chinois Weibo et a publié une image d’accroche correspondante pour l’événement (via Notebookcheck). Beaucoup plus intéressantes, cependant, sont les nouvelles images de rendu du smartphone pliable, le leaker Digital Chat Station a également publié sur le réseau chinois.

Vous pouvez voir un design très mince et – par rapport à son prédécesseur – un mécanisme de pliage différent. Le Mate X2 est apparemment plié vers l’intérieur et non plus vers l’extérieur, comme c’est toujours le cas avec le Huawei Mate Xs.

Huawei s’appuie sur un mécanisme de pliage différent

Vers l’intérieur plutôt que vers l’extérieur: le Huawei Mate X2 utilise un mécanisme de pliage différent de celui des précédents téléphones portables Huawei.

Cela est parfaitement logique, car l’écran principal est beaucoup mieux protégé une fois plié. Des concurrents comme Samsung comptent depuis longtemps sur ce type de pliage – maintenant Huawei emboîte le pas. Certains détails techniques doivent déjà être connus: en conséquence, le Huawei Mate X2 aura une double caméra frontale de 16 mégapixels chacun, tandis que la caméra principale se compose d’objectifs. 50MP, 16MP, 12MP et 8MP doivent être composés. L’écran principal doit avoir une diagonale d’affichage de 8 pouces, le petit écran mesure encore 6,45 pouces. La capacité de la batterie doit être de 4400 mAh.

Présentation le 22 février

Le Huawei Mate X2 devrait notamment être plus mince: une épaisseur de 8,2 millimètres et un poids de 295 grammes sont en discussion, même si on ne sait pas si l’épaisseur est liée à l’état plié. Nous serons bientôt certains quand Huawei montrera son nouveau smartphone au public le 22 février. Comme il sera toujours livré sans les services Google, il est peu probable que le smartphone convienne au marché de masse local.