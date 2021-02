Huawei Mate X2 avec un design pliable semblable à un ordinateur portable sera lancé en Chine le 22 février

04 févr.2021 15:58:26 IST

Huawei a confirmé que le nouveau Huawei Mate X2 deviendrait officiel d’ici la fin du mois. Le Mate X2 sera lancé le 22 février et sera le successeur du Huawei Mate X, qui a été lancé en 2019. Contrairement au Mate X, qui a été lancé avec un design pliable, l’affiche taquinée de l’écran du Mate X2 montre l’appareil avec la conception de pliage inversé qui est similaire au Samsung Galaxy Fold 2 et au Galaxy Z Fold. L’écran du Huawei Mate X2 semble avoir une lunette plus fine par rapport à la génération précédente Mate X et Mate Xs.

En termes de spécifications, un GSMArena rapport révèle qu’il pourrait venir avec une taille d’écran diagonale de 8,01 pouces qui aurait une résolution de 2480 x 2222 pixels. Comme l’appareil est censé être livré avec un design de pliage vers l’intérieur comme le Galaxy Z Fold 2, le Mate X2 comporterait un écran externe de 6,45 pouces. L’écran bénéficiera d’un support de taux de rafraîchissement de 90 Hz pour une interface d’affichage fluide, fournie par Samsung et BOE.

L’alimentation du Mate X2 serait le chipset 5 nm Kirin 9000 doté de la dernière technologie 5G. Le combiné serait livré avec le support Android 10 prêt à l’emploi avec le skin EMUI 11 de Huawei sur le dessus. L’appareil hébergerait une batterie non amovible de 4400 mAh et bénéficierait d’un support filaire de charge rapide de 66 W.

