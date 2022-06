Huawei Mate 50 : dévoilé la date de présentation des nouveaux fleurons de la firme chinoise

Partager

Selon le célèbre leaker Equal Leaks, la famille Huawei Mate 50 sortira le 12 septembre avec la dernière version de son système d’exploitation Android, HarmonyOS 3.0.

À la fin de l’année dernière, nous vous avions déjà annoncé que la série Mate 50 de Huawei ne sortirait pas avant cette année, et maintenant, après de nombreuses rumeurs et fuites, nous pouvons vous dire confirmer l’un de vos secrets les mieux gardés.

Le leaker bien connu Equal Leaks vient de partager un post sur son compte Twitter officiel dans lequel il révèle la date de présentation des nouveaux fleurons de la société chinoise, le Huawei Mate 50.

La série Huawei Mate 50 sera mise en vente au troisième trimestre de l’année

Dans le tweet susmentionné, Equal Leaks partage l’affiche officielle du lancement du Huawei Mate 50, que nous vous laissons sous ces lignes, qui révèle que la présentation des nouveaux fleurons de la marque chinoise aura lieu le 12 septembre.

Dans ce même tweet, ce leaker populaire confirme également que la nouvelle série Huawei Mate 50 Il sera équipé du processeur Kirin 9000s.un nouveau chipset de marque maison sur lequel nous n’avons toujours pas beaucoup d’informations.

Dans le lien vers le blog Equal Leaks inséré dans ce tweet, ce leaker bien connu révèle également un rendu du Huawei Mate 50 réalisé par iciYashRaj et Nova Concept qui nous montre un terminal avec une façade incurvée sur ses côtés presque sans cadres et avec un trou dans l’écran situé au centre de celui-ci et une partie arrière avec un grand module de caméra circulaire et le logo du fabricant situé verticalement en bas à gauche.

Selon cette même fuite, avec la nouvelle famille Mate 50, Huawei lancera également la dernière version de son système d’exploitation pour Android, HarmonyOS 3.0, une fois que la société chinoise a déjà a commencé à retirer sa version bêta pour les développeurs.

Les principales innovations incluses dans cette nouvelle version sont que l’icône de la barre d’état a changé et sa position d’affichage a été ajustée en déplaçant l’icône Wi-Fi vers la droite et a ajusté la barre de notification latérale.

