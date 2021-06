Huawei Mate 50 annulé ? Mauvaises nouvelles de Chine – 45secondes.fr.de

Huawei sort normalement deux séries phares chaque année : d’abord la série P et quelques mois plus tard la série Mate. Ce dernier devrait bénéficier de la croissance du Huawei Mate 50 et de ses modèles sœurs en 2021. Ça ne ressemble pas à ça pour le moment.

Selon un rapport de médias chinois, le Huawei Mate 50 pourrait ne plus apparaître en 2021. Il y a deux raisons principales à cela : D’une part, le constructeur a encore les mains pleines avec le lancement du Huawei P50. D’autre part, Huawei se concentre sur la satisfaction de ses clients existants. Comme on le sait, ils ont toutes sortes de raisons de se plaindre du manque de services Google. Mais je veux dire autre chose : sécuriser les réparations smartphone à un prix raisonnable.

Huawei Mate 50 : Le P50 passe avant tout…

Ce ne serait pas une énorme surprise si le Huawei Mate 50 ne sortait pas avant l’année prochaine. Après tout, même le Huawei P50 n’a pas encore quitté les starting-blocks. Il a déjà été retardé de près de trois mois. Parce que normalement de nouveaux modèles P apparaissent fin mars. Et : Huawei a maintenant annoncé le P50 (Pro) et l’a au moins partiellement montré. Mais il n’y a toujours pas de date de sortie officielle pour le produit phare. Ils travaillent à amener le smartphone à l’homme, a-t-on dit en dernier.

… et probablement HarmonyOS aussi

L’objectif principal en ce moment est le passage à HarmonyOS. Le nouveau système d’exploitation doit remplacer Android sur les smartphones Huawei à venir et, si vous le souhaitez, plus anciens. Une étape révolutionnaire pour le constructeur, même si le nouveau logiciel a apparemment beaucoup de points communs avec le système d’exploitation de Google.

Au cours des prochains mois, Huawei déploiera une mise à jour correspondante pour bon nombre de ses smartphones. Le Mate 50, en revanche, est susceptible d’être livré directement avec Harmony OS – tout comme le P50 (Pro). Curieusement, ce dernier a déjà un sosie avant sa propre sortie : Hier, le Honor 50 (Pro) a fêté ses débuts, qui ressemble de manière confuse au produit phare de Huawei vu de derrière.