Huawei Mate 40 (Pro) en images: caméra périscope et super zoom?

this works In Transit Camera Close-Up masque, base de teint et soin hydratant tout-en-un (40ml)

Préparez la peau pour l’appareil-photo avec le masque, base de teint et hydratant tout-en-un this works in Transit Camera Close-Up. Un produit, qui est parfait pour mettre dans votre sac à mains, qui équilibre, tonifie et illumine la peau, ce produit est un masque, une base de teint et un hydratant tout-en-un