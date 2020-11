Huawei: « Les États-Unis veulent détruire notre entreprise. »

L’interdiction commerciale de Huawei oblige le géant des smartphones à prendre des mesures difficiles. La société se sépare actuellement de sa filiale de marque Honor afin de pouvoir travailler sans restrictions à l’avenir. Le fondateur de Huawei, Ren Zhengfei, a des mots très durs pour dire au revoir au gouvernement américain.

Honor quitte Huawei. Ce titre a fait le tour du monde après que la célèbre marque économique a été séparée de la société mère chinoise. Lors d’un forum interne de Huawei, le PDG Ren Zhengfei a maintenant fait ses adieux aux employés d’Honneur. Le joueur de 76 ans est connu pour ses paroles claires et ne se retient pas non plus cette fois. « … certains politiciens américains veulent nous tuer, pas seulement nous corriger », a-t-il déclaré dans son discours.

Le PDG veut protéger les emplois

Selon Zhengfei, Huawei pourrait survivre à l’interdiction commerciale avec Honor, mais cela coûterait à des millions d’honneur et aux fournisseurs leurs emplois. « Nous n’avons pas à entraîner des innocents dans l’eau simplement parce que nous souffrons », a déclaré le PDG de cette étape.

Les appareils Honor représentent actuellement près d’un quart des livraisons de smartphones de Huawei. Si Honor peut désormais se relever rapidement et démarrer sa propre production à une échelle suffisante, alors les analystes de la société estiment une bonne chance de parts de marché élevées. La marque est également connue en dehors de la Chine pour son bon rapport qualité-prix et, en plus des smartphones, propose également des ordinateurs portables, des tablettes et des appareils portables.

Vente d’honneur en dernier recours

Lorsque le gouvernement américain a classé Huawei comme un risque pour la sécurité nationale, Honor, en tant que filiale à 100% de Huawei, a également été touchée. Cela signifie qu’aucune technologie américaine ne peut être utilisée dans les appareils de l’une ou l’autre des sociétés sans l’approbation de la Maison Blanche. Les services Google manquants n’étaient malheureusement que la pointe de l’iceberg. Il est tout aussi grave que la production de nombreux composants essentiels des smartphones ait dû être arrêtée.

Dès que Honor est indépendant, la production peut y avoir lieu sans restrictions. Ensuite, cependant, les deux sociétés se font face en tant que concurrents. « Nous serons vos concurrents à l’avenir », écrit Ren Zhengfei aux collègues d’Honor.