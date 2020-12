Huawei: l’alternative Android Harmony OS obtient une première version bêta

Outre Android et iOS, Harmony OS 2.0 sera bientôt installé sur de nombreux smartphones. Du moins en ce qui concerne Huawei. La société chinoise vient de lancer une première version bêta développeur pour le nouveau système d’exploitation. Les premiers téléphones portables avec Harmony OS ne devraient pas tarder à arriver.

Depuis l’interdiction du commerce par le gouvernement américain, Huawei cherche une alternative à la version d’Android de Google. Car sans les services Google, le système d’exploitation manque de certaines fonctionnalités qui sont désormais considérées comme acquises. La société chinoise a développé à elle seule Harmony OS, un système d’exploitation censé être un véritable concurrent d’Android. Huawei a maintenant ouvert la première version bêta du développeur pour cela.

Harmony OS au lieu d’Android

Harmony OS sera d’abord utilisé sur les smartphones de Huawei, mais ce n’est pas suffisant. Le système d’exploitation est open source et, comme Android, est donc ouvert à tous les fabricants. Les précédents concurrents d’Android, tels que Windows Phone, ont peut-être terriblement échoué, mais Huawei a l’avantage que la marque est déjà établie dans le monde entier. Les clients pourraient tourner le dos à Android par fidélité à la marque.

Si vous souhaitez installer le nouvel OS directement sur votre smartphone Huawei, nous avons malheureusement de mauvaises nouvelles. Parce que la version bêta n’est initialement disponible qu’en chinois et n’est compatible qu’avec une poignée de téléphones et de tablettes. Harmony OS 2.0 peut être installé sur les Huawei P40, P40 Pro, la série Mate 30 et l’actuel MatePad Pro.

La version bêta développeur est encore loin d’être un produit pour les clients finaux. Au lieu de cela, les programmeurs ont la possibilité d’optimiser et de tester leurs programmes pour le nouveau système d’exploitation. La version n’est pas encore stable et revenir à EMUI 11 signifie également perdre toutes les données sur le smartphone. En conséquence, vous devriez peut-être freiner un peu votre curiosité.

Les premières captures d’écran de la version bêta montrent que Huawei a suivi de près EMUI 11 lors de la conception de son propre système d’exploitation, qui fonctionne toujours sur Android. L’entreprise essaie probablement de rendre le changement aussi simple que possible. Le développement des applications devrait également se dérouler de la même manière, le portage d’Android sur Harmony OS est donc assez simple.

La vision future de Huawei reste vague

Malgré cette annonce, de nombreuses questions restent sans réponse. Par exemple, il reste à voir quand Huawei lancera son premier smartphone avec Harmony OS. Un P50 sans Android nous semble plutôt absurde, mais le nouveau système d’exploitation pourrait être prêt à l’emploi d’ici la sortie du Mate 50.

Avec Harmony OS, Huawei souhaite créer tout un écosystème de produits en réseau parfaitement coordonnés les uns avec les autres. Honor, alors filiale de Huawei, a déjà présenté un téléviseur correspondant qui peut également servir de hub pour la maison intelligente, entre autres.