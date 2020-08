Huawei : la compagnie est en manque de chipset pour ses smartphones

Huawei, le plus grand vendeur de smartphones au monde, dit qu’il est à court de puces de processeur à cause des sanctions américaines contre la société, rapporte l’Associated Press.

Et selon Richard Yu, PDG de la division consommateurs de Huawei, à partir du mois prochain, le fabricant chinois de téléphones ne pourra plus fabriquer ses propres puces Kirin en raison de la pression économique continue des États-Unis. “Malheureusement, lors de la deuxième série de sanctions américaines, nos producteurs de puces n’ont accepté des commandes que jusqu’au 15 mai. La production sera arrêtée le 15 septembre”, a déclaré M. Yu lors d’une conférence le 7 août. “Cette année pourrait être la dernière génération de puces haut de gamme Huawei Kirin.” Le prochain téléphone Mate 40 de Huawei, dont la sortie est prévue en septembre, pourrait être le dernier téléphone avec une puce Kirin.

When Huawei releases the Mate 40 flagship device, it will be the last they release that features one of their internally built high-end Kirin processors.https://t.co/UlzfmsZxnX

by @Theunis_VR pic.twitter.com/p8JR337CAg

— Bandwidth Blog (@BandwidthBlog) August 10, 2020