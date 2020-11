Huawei fabrique deux mobiles par minute, comment fait-il?

La vitesse de fabrication de Huawei mérite d’être étudiée.

Nous avons toujours été conscients de la haute technologie utilisée par les fabricants de smartphones Eh bien, franchement, rassembler tout ce que nous voyons dans des produits de sa taille semble être tout sauf simple. Ce avec quoi nous n’étions peut-être pas aussi à jour, c’est le rapidité avec laquelle les entreprises fabriquent leurs terminaux Et, après les données fournies par Huawei, votre perception va probablement changer.

Shi Yaohong, vice-président de Huawei, a rapporté lors de la conférence Changsha Smart Manufacturing and Cybersecurity en Chine que la société avait réduit drastiquement son temps de fabrication ces dernières années, pouvoir créer un nouveau smartphone en seulement 27 secondes.

De quelques minutes à quelques secondes en cinq ans

Si nous regardons en arrière en 2015, à cette époque, Huawei utilisait 10 minutes pour fabriquer chaque smartphone. Eh bien, cinq ans plus tard, dans le même temps, il pourrait fabriquer plus du double du nombre de terminaux, car ils n’ont besoin que de 27 secondes pour créer un mobile sur les lignes de production de Huawei.

L’architecture de fabrication interne de Huawei s’appelle «One Cloud, Two Cores, Three Streams and Four Technology» et nos collègues de Huawei Central l’ont expliquée en détail. La dernière partie de l’article raconte comment grâce au synergies entre ces cinq branches et l’intégration des exigences du consommateur, de la conception, de la fabrication, des fournisseurs, des commandes et de la sous-traitance, a permis d’atteindre un vitesse de fabrication enviable sans perte de qualité de vos produits, Sinon le contraire.

En fait, les mobiles que Huawei lance sur le marché sont de mieux en mieux, avec des terminaux haut de gamme très appréciés par le consommateur, notamment en Asie.

