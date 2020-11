Huawei et Honor se tiennent à jour avec Android et reçoivent les correctifs de novembre

Huawei confirme que oui, il continuera à mettre à jour Android pendant que l’avenir de son logiciel se clarifie, et ses terminaux commencent déjà à mettre à jour les correctifs de sécurité de Google en date du 1er novembre.

Écrit par Damián García

Huawei célèbre, d’abord pour le grand succès en Chine de son Mate40 et ensuite, sûrement, pour le défaite de Donald Trump aux élections américaines, ce qui pourrait être un pas de géant pour débloquer un veto du gouvernement américain qui les a privés de la certification Google Play pendant trop longtemps.

En fait, on se demande depuis longtemps ce qu’il adviendrait de cet Android sans Huawei Google, si je recevrais ou non les futures mises à jour jusqu’à l’arrivée d’HarmonyOS, et surtout si EMUI suivait son chemin masquant l’expérience sur la base de l’AOSP, ce que Huawei s’est chargé de certifier en clarifiant les 37 modèles qui recevront EMUI 11.

Et maintenant, comme nous l’ont dit les collègues de Huawei Central, le géant de Shenzhen confirme au passage que Oui, il continuera à mettre à jour Android dans ses terminaux, qui ont déjà commencé à recevoir Correctifs de sécurité Google en date du 1er novembre 2020.

Savoir plus: C’est ainsi que Huawei a célébré son succès en Chine avec le Mate 40

Tel que rapporté par Huawei, la mise à jour qui atteindra à la fois leurs appareils et ceux signés par leur marque retombées L’honneur, sur lequel une vente a été spéculée pour qu’elle obtienne à nouveau la certification Google Play, comprend correctifs sur les vulnérabilités et les expositions courantes cela améliorera ainsi la sécurité de vos terminaux mobiles.

La vitesse et les performances sont également optimisées, ainsi que des améliorations du système d’exploitation, du noyau et des pilotes qui sont évidemment invisibles pour l’utilisateur en termes de fonctionnalités et de fonctionnalités.

Selon Huawei, ce sont les codes des améliorations incluses dans son patch de novembre 2020 pour EMUI, au cas où vous souhaiteriez les consulter plus en détail:

Critiques: CVE-2020-0442, CVE-2020-0441, CVE-2020-0449, CVE-2020-0451

CVE-2020-0442, CVE-2020-0441, CVE-2020-0449, CVE-2020-0451 Haute: CVE-2020-11173, CVE-2020-11174, CVE-2020-0437, CVE-2020-0443, CVE-2020-0438, CVE-2020-0453, CVE-2020-0418, CVE-2020-0439, CVE- 2020-0448, CVE-2020-12856, CVE-2020-0454, CVE-2020-0424, CVE-2020-0409, CVE-2020-0452, CVE-2020-0450

CVE-2020-11173, CVE-2020-11174, CVE-2020-0437, CVE-2020-0443, CVE-2020-0438, CVE-2020-0453, CVE-2020-0418, CVE-2020-0439, CVE- 2020-0448, CVE-2020-12856, CVE-2020-0454, CVE-2020-0424, CVE-2020-0409, CVE-2020-0452, CVE-2020-0450 Chaussettes: Aucun

Aucun Faible: Aucun

Aucun Inclus dans les annonces précédentes: CVE-2020-0423, CVE-2020-0371, CVE-2020-0283

Comme toujours, la distribution de ce mise à jour ce sera graduel et il atteindra tous les appareils de la marque qui maintiendront encore leur soutien actif dans les semaines à venir, sans spécifier Huawei ni les dates de mise en œuvre ni l’ordre d’arrivée de tous les appareils de votre catalogue.

Nous devrons continuer à attendre EMUI 11, mais ne vous inquiétez pas car nous ne perdons pas de vue et Nous vous informerons dès que sa distribution commencera également pour les téléphones Huawei les plus importants.

Sois patient!