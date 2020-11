Huawei et Honor se séparent

Le fabricant chinois Huawei a vendu sa filiale Honor. Honor, qui est surtout connu pour les smartphones bon marché, devrait continuer son travail comme d’habitude – seulement complètement séparé de Huawei.

L’honneur ne fait plus partie de Huawei. Plusieurs investisseurs ont uni leurs forces au sein du consortium chinois Shenzhen Zhixin New Information Technology et ont complètement repris Honor, mais la société reste en grande partie intacte. L’ancien et le nouveau PDG est George Zhao, le reste de la direction, le département de recherche et plus de 7 000 employés travaillent maintenant sous le nouveau propriétaire.

L’interdiction commerciale américaine a créé une « pression énorme »

En tant que filiale de Huawei, Honor a également souffert des restrictions commerciales américaines, qui interdisent l’acquisition de composants auprès de fournisseurs de puces américains. Les « éléments techniques encore indisponibles » ont mis « une pression énorme » sur les entreprises de consommation, selon Huawei. La vente d’Honneur doit désormais servir à assurer la «survie» de l’entreprise. C’est ce qu’écrit XDA Developers en référence à Huawei, à . et à une déclaration commune des nouveaux propriétaires d’Honor.

Ça devrait continuer comme d’habitude

Honor s’adresse principalement à des groupes cibles plus jeunes avec des smartphones bon marché, mais produit désormais également les ordinateurs portables, les trackers de fitness et les smartwatches dits MagicBook. Selon le statut actuel, Honor devrait continuer à proposer ces produits à l’avenir. Cependant, la technologie mobile provenait souvent de Huawei, et la séparation devrait entraîner quelques changements.