Huawei est en pourparlers pour vendre ses marques Mate et P, selon .

Après avoir fait progresser la vente de Honor (quelque chose qui est finalement devenu officiel), l’agence . assure maintenant que Huawei est en « pourparlers précoces » pour vendre ses marques P et Mate. Il n’y a toujours pas de confirmation officielle, bien que de 45secondes.fr nous ayons contacté Huawei pour connaître sa position sur la question et nous mettrons à jour dès que nous recevrons une réponse.

Si l’exclusivité de ., qui cite « deux personnes ayant une connaissance directe du sujet », est vraie, cette décision signifierait que Huawei pourrait à terme sortir du marché des smartphones haut de gamme, où leurs téléphones Mate et P étaient de grands représentants jusqu’au blocus américain et à la cessation ultérieure de la collaboration avec Google.

Le problème des processeurs

Selon l’agence britannique, Huawei est en pourparlers depuis des mois avec un «consortium dirigé par des sociétés d’investissement soutenues par le gouvernement de Shanghai». Selon ., Huawei explore cette possibilité depuis septembre, bien qu’il n’ait pas encore pris de décision définitive. Un porte-parole de l’entreprise a assuré à . que « ces rumeurs sont infondées » et que « Huawei n’a pas un tel plan ».

Dans tous les cas, les sources glissent que les entreprises avec lesquelles Huawei serait en pourparlers pourraient « former un consortium avec les distributeurs Huawei pour acquérir les marques P et Mate« Quelque chose de similaire à ce qui s’est passé avec Honor. Ils déclarent également qu ‘ » il est probable que Huawei conservera son équipe de direction actuelle P and Mate pour la nouvelle entité, si l’accord est conclu.

L’une des raisons pour lesquelles Huawei envisagerait de vendre ses marques P et Mate est à cause du difficulté à trouver des processeurs. Bien que Huawei ait obtenu l’autorisation des États-Unis d’acheter des puces auprès d’autres fabricants tels que TSMC tant qu’elles n’étaient pas 5G, cette autorisation a récemment été révoquée. En fait, le propre PDG de Huawei a déclaré l’année dernière qu’en raison du verrouillage, ils devraient arrêter de fabriquer leurs propres processeurs. La situation est assez compliquée.

La vente de ses deux marques phares de smartphones pourrait les aider à rester en vie. C’est ce qui s’est passé avec Honor, qui, une fois vendu, a confirmé des partenariats avec AMD, Intel, MediaTek, Micron Technology, Microsoft, Qualcomm, Samsung, SK Hynix et Sony. En ce qui concerne les mobiles, les plus intéressants sont Qualcomm et MediaTek, principaux fournisseurs de processeurs pour smartphones. Sa dernière version, le Honor View40, embarque déjà un processeur MediaTek. Il sera temps de voir l’avenir des smartphones Huawei.

