Huawei entre dans le secteur automobile: la voiture électrique Arcfox Alpha S est livrée avec la conduite autonome par HarmonyOS

Le VLes véhicules électriques sont la prochaine grande étape de Huawei. La société chinoise a présenté ce week-end en collaboration avec le constructeur automobile BAIC Group sa première voiture électrique, l’Arcfox Alpha S.Un véhicule électrique basé sur la plateforme de conduite autonome HarmonyOS et intégrant différents composants créés par Huawei.





Selon Nikkei, Huawei a présenté un total de cinq solutions pour la conduite autonome. Parmi ces solutions, un système de conduite autonome basé sur HarmonyOS, son système d’exploitation pour tous les types d’appareils.

L’Arcfox Alpha S est un véhicule haut de gamme développé conjointement par Arcfox (une filiale du groupe BAIC) et Huawei. Le véhicule est équipé de LiDAR et selon Huawei, il peut atteindre un niveau 3 d’autonomie. Les niveaux d’autonomie d’une voiture sont évalués de 0 à 5 et doivent répondre à une série d’exigences. Il y a même une vidéo qui circule sur Internet où cela est mis à l’épreuve dans une ville:

Le véhicule ne connaît pas encore tous ses avantages. Ce qui a été mis au jour, c’est son système de conduite autonome composé de 12 caméras, 13 radars à ultrasons ou une puce Huawei d’une puissance allant jusqu’à 352 tops. Le véhicule dispose également d’une connectivité 5G et d’une autonomie allant jusqu’à 700 kilomètres. Son prix n’est pas court, commence à 388900 yuans (environ 50000 euros) pour la version la plus basique et à son prix de départ.

Collaboration avec les constructeurs automobiles avant leurs propres véhicules

Cette collaboration fait partie d’un plan plus large de Huawei dans lequel ils ont décidé d’investir environ un milliard de dollars dans l’industrie automobile. Contrairement à d’autres comme Xiaomi, ils ne prévoient pas de construire leurs propres voitures mais plutôt des composants et des services pour les voitures d’autres fabricants.

Wang Jun, président de l’unité des solutions automobiles intelligentes de Huawei, a déclaré que ont des accords de coopération avec environ 200 fabricants Des automobiles. Ben une entreprise rentable ici, en fait, ils pensent que même s’ils ne peuvent pas développer leur activité à l’international (en raison de blocages commerciaux), ils ne seraient toujours rentables qu’avec la demande qu’il y a en Chine.

Via | Nikkei et Sohu