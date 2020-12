Huawei déploie la version bêta d’EMUI 11 sur 3 autres modèles en Europe

Huawei étend la version bêta d’EMUI 11 à plus de mobiles de son catalogue et confirme qu’il est bien à jour avec Android et qu’il respectera les dates.

En attendant déjà un HarmonyOS qui soit très proche et qui permette même une comparaison avec Android, la vérité est que Huawei confirme par des faits qu’il continuera à se mettre à jour avec Android et que les dates d’arrivée de votre nouvelle couche logicielle EMUI 11 ils deviendront vrais.

En fait, à la liste officielle de 37 appareils qui sera bientôt mise à jour, la confirmation que le programme bêta s’étend à plus d’appareils en plus des Huawei Mate40 et Mate 30 Pro qui l’ont apprécié à ce jour.

Dans ce cas, les informations sont fournies par Huawei Central qui a annoncé le arrivée de EMUI 11 bêta aux familles Huawei P30, Mate 20 et Nova 5T également sur les différents marchés européens.

Donc, si vous possédez déjà l’un de ces appareils sur nos marchés vous pouvez tester avant tout le monde EMUI 11 basé sur Android 10Il faut se rappeler que Huawei a annoncé la mise à jour vers Android 11 pour plus tard, participer à des activités de test bêta de Huawei sur son nouveau firmware, qui a déjà été achevé en Chine pour se propager à d’autres marchés ces dernières semaines.

L’actualité d’EMUI 11 que nous avions déjà revue précédemment, et vous avez même pu lire nos impressions lors du test approfondi du Huawei Mate40 Pro, il ne reste donc plus qu’à vous dire tous les appareils où il sera disponible et comment accéder au bêta dorénavant, en tenant compte du fait qu’il est toujours déployé de manière échelonnée et pourrait atteindre certains pays ou appareils en quelques jours.

Tous les mobiles qui peuvent déjà tester EMUI 11, et comment accéder au bêta

Comme vous le savez déjà, tous les smartphones de la famille Mate40 en plus du Huawei Mate30 Pro ont déjà EMUI 11, le géant chinois en gérant certains plans d’arrivée de la version stable pour ces nouveaux appareils tout au long du premier trimestre 2021 sans trop préciser les dates.

Ce que nous pouvons confirmer, c’est que pour l’instant, vous pouvez tester le nouveau firmware Huawei sur bêta Si tu as quelque des appareils suivants:

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate 20 RS

Huawei Nova 5T

Pour accéder au test, il suffit Tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire en installant l’application ‘BETA’ et demander l’accès, pour lequel vous devrez accéder à l’onglet Démarrer> Connexion> ‘I’, puis menu ‘Rejoignez le projet’ sélection d’EMUI 11 bêta et s’inscrire directement.

Les versions requises, les durées et le nombre de tests disponibles varient selon les pays. il est possible que les enregistrements soient fermés si vous n’accédez pas au premier… Avez-vous l’un de ces mobiles? Eh bien, courez bêtement!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂