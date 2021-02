Huawei commence à faire échouer les comptes: ils estiment vendre 60% de téléphones mobiles en moins en 2021

L’arrivée de Biden à la présidence des États-Unis semblait soulever des changements dans la situation de Huawei face à la guerre commerciale de ce pays avec la Chine, mais la nouvelle administration a déjà clairement indiqué qu’il n’y avait aucune raison pour que le veto avec Huawei ne soit pas maintenu.

Le constructeur chinois va donc continuer à avoir du mal à fabriquer et vendre ses mobiles hors de Chine, et cela l’a conduit à prendre une décision unique: ils ont estimé que commandera 60% de composants de smartphone en moins, ce qui fera chuter le nombre de téléphones portables qu’ils produisent à environ 80 millions en 2021. Ce chiffre contraste avec les 189 millions d’unités distribuées en 2020.

Les téléphones Huawei souffrent de plus en plus

La absence d’applications et de services Google sur les mobiles Huawei il a été un obstacle très important à sa commercialisation dans le monde occidental, où des millions d’utilisateurs dépendent de ces services dans leur vie quotidienne et ne veulent pas en être privés.

Les restrictions commerciales imposées par les États-Unis ont déjà causé Huawei tombera en troisième position des fabricants de smartphones dans le monde derrière Samsung et Apple, et on s’attend à ce qu’ils baissent encore cette année.

En fait, l’entreprise a informé ses fournisseurs qu’elle prévoyait de commander suffisamment de composants pour fabriquer entre 70 et 80 millions de smartphones en 2021, un chiffre qui représente moins de 60% des 189 millions de téléphones portables vendus en 2020.

Sur Huawei ont essayé de faire quelques mouvements pour éviter une chute encore plus importante: Ils ont vendu leur division Honor pour que le veto n’affecte pas ces terminaux, et leur système d’exploitation Harmony OS, qui n’est rien de plus qu’un fork d’Android, semblait pouvoir proposer une alternative à Android, mais maintenant les choses ne sont plus ainsi dégager.

On dit même que Huawei pourrait vendre sa division mobile Mais le PDG de l’entreprise, Ren Zhengfei, a déjà indiqué qu’il n’emprunterait «jamais» cette voie. La situation est encore de plus en plus compliquée pour un constructeur ébranlé par un veto qui n’a pas non plus de signe de levée.

