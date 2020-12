Huawei brevète une méthode révolutionnaire pour éliminer les rayures de l’écran de votre mobile

Les firmes chinoises cherchent à révolutionner la réparation des rayures dans toutes les parties de leurs smartphones.

Les écrans des smartphones actuels sont aussi impressionnants que chers et les changer pour cause de casse ou de rayures sera un bon coup de main dans notre poche. Les entreprises cherchent sérieusement à lutter contre leur fragilité. Par exemple, Apple a inclus dans son nouvel iPhone 12 le Ceramic Shield, un bouclier en céramique qui promet une plus grande durabilité au panneau avant.

Désormais, c’est Huawei qui fait un pas en avant avec un brevet qui veut éliminer facilement les rayures depuis les écrans de leurs smartphones. Plus précisément, la société chinoise l’a enregistrée le 22 décembre auprès de l’Office national de la propriété intellectuelle de Chine sous le nom de « Méthode et équipement pour éliminer les rayures sur le verre. »

C’est le nouveau brevet Huawei

Le brevet déposé par Huawei montre une méthode pour réparer les dommages causés par les rayures dans le verre des panneaux de smartphone, mais sert également de ressource pour l’arrière des bornes. Grâce à cette « équipe », qui détecte automatiquement les rayures, le méthode la plus efficace pour réparer la surface dans un premier temps, puis en abordant les phases suivantes.

Si nous parlons de l’écran, le verre devra être nettoyé avec de l’alcool, tandis que pour le panneau arrière, un nettoyeur à ultrasons sera utilisé.

Lorsque le nettoyage est terminé, quel qu’il soit, il est temps de préparer un mélange spécial, qui est formé par acrylate (35 à 45%), une résine époxy (50 à 60%), accélérateurs (2-3%) et additifs (2-3%). Ceci est injecté dans la zone endommagée par un film transparent qui colle directement au terminal.

Enfin, un laser ultraviolet est « tiré » dans la zone, mettant fin au processus. Huawei garantit qu’avec cette méthode, l’écran reviendra à son état normal. Et ce n’est pas pour moins, car nous ne parlons pas, précisément, d’un processus simple. Dans l’image ci-dessous, nous voyons le processus détaillé (en chinois).

