Huawei bat Samsung pour la première fois en tant que plus grand fabricant de téléphones mobiles au monde, selon Canalys

Pour la première fois, Huawei a dépassé Samsung en tant que plus grand vendeur de mobiles au monde, selon Canalys. Selon ce rapport, le constructeur chinois a réussi à prendre la première place au cours du deuxième trimestre 2020, profitant de la perturbation des ventes causée par la pandémie qui aurait frappé durement Samsung, avec jusqu’à 30% de ventes en moins par rapport à l’année dernière.

En neuf ans de bataille, C’est la première fois que ni Samsung ni Apple ne se positionnent comme le plus grand fabricant mondial dans ces données. Huawei a expédié 55,8 millions d’appareils au deuxième trimestre, légèrement au-dessus de 53,7 millions de Samsung. Ce dernier trimestre de 2020 a été le plus touché par la conjoncture et on voit comment Huawei n’a pas atteint cette position en grandissant davantage, mais en étant moins touché.

Huawei atteint le top 1 malgré la baisse des ventes

Les ventes de Huawei ont chuté de 5%, selon Canalys, mais c’est moins que la réduction de Samsung. «Sans COVID-19, cela ne serait pas arrivé», déclare Ben Stanton, analyste chez Canalys.

L’explication de Canalys à cette situation est incluse dans la force de Huawei sur le marché chinois. Selon le cabinet, Samsung est peu présent en Chine, avec moins de 1%. Pendant ce temps, Huawei domine le marché chinois, où 70% de ses mobiles sont vendus. Malgré le fait que les ventes internationales de Huawei ont diminué de 27%, en Chine elles ont augmenté de 8% durant ce trimestre qui comprend les mois d’avril à juin.

“Huawei a tiré le meilleur parti de la reprise économique de la Chine pour réactiver son activité smartphone », explique l’analyste de Canalys. Dans le cas de Samsung, ses marchés les plus importants comme le Brésil, l’Inde, les États-Unis et l’Europe ont reculé en raison de l’incertitude économique.

Malgré l’impossibilité d’utiliser les services Google, Huawei continue de maintenir un niveau de ventes élevé. Samsung espère que le prochain sera un meilleur trimestre, porté par les ventes du nouveau Samsung Galaxy qui sera présenté le 5 août. Pendant ce temps, la domination de Huawei en Chine permet à l’entreprise de contourner en quelque sorte l’impact du blocus commercial.

De Xataka, nous avons consulté Samsung et Huawei pour connaître leur position concernant ce rapport. Nous mettrons à jour vos déclarations.

