HTC Vive Pro 2 et HTC Vive Focus 3: le 5K entre en réalité virtuelle pour les utilisateurs les plus exigeants

HTC a encore beaucoup à dire dans le domaine de la réalité virtuelle et aujourd’hui il le confirme avec deux nouvelles fonctionnalités. Après presque trois ans, le HTC Vive Pro vient avec le renouvellement avec le nouveau HTC Vive Pro 2, tandis que le HTC Vive Focus 3 Ils viennent après le HTC Vive Focus Plus 2019.

Un double combo pour offrir des expériences avec résolution « 5K », dans les deux cas au-dessus de la chose précédente. Les mises à jour se sont concentrées sur cette partie (comme vous pourriez le penser), vu que le design a été beaucoup maintenu (surtout dans le cas du Pro) et qu’elles semblent être encore plus orientées vers le domaine professionnel.

Fiche technique du HTC Vive Pro 2 et HTC Vive Focus 3

HTC Vive Pro 2 HTC Vive Focus 3 Affiche Deux panneaux LCD RVB

2448 × 2448 px par œil

(4896 x 2448 px combinés)

90/120 Hz, jusqu’à 120 ° Deux panneaux LCD de 2,88 pouces

2448 × 2448 px par œil

(4896 x 2448 px combinés)

90 Hz, jusqu’à 120 ° l’audio Écouteurs intégrés

Certification Hi-Res (via USB-C)

Microphone double Haut-parleurs intégrés

Certification Hi-Res (chenille 3,5 mm)

Double microphone avec annulation Capteurs Capteur G

Gyroscope

Proximité

IPD

Suivi SteamVR V2.0 4 x caméras de suivi

Capteur G

Gyroscope

Proximité Tambours – Lithium 26,6 Wh (échangeable) Connectivité Bluetooth

USB-C 2 ports USB 3.2 Gen.1 Type-C

Bluetooth 5.2 + BLE

Wi-Fi 6 Prix Environ 616 euros à changer 1 404 euros

Conditions égales sur les écrans, mais pas sur la conception

Comme nous l’avons dit, le saut le plus important (en particulier dans le Focus) est Résolution 2,5K par œil, résultant en une combinaison de 5K. Cela va, dans le cas du Pro, de 2880 x 1600 pixels à 4896 x 2448 pixels, ce qui promet une meilleure expérience au niveau de la netteté (bien que la résolution dépend toujours du traitement et de la compatibilité).

HTC Vive Pro 2.

Dans les deux casques On voit, oui, des écrans LCD, et non OLED comme dans le Pro précédent. Le taux de rafraîchissement maximal est plus élevé dans le cas du Pro 2, atteignant 120 Hz et restant à 90 Hz dans le cas du Focus 3, avec un champ de vision allant jusqu’à 120 degrés dans les deux cas, qui connaît également une certaine amélioration par rapport au précédent (110 degrés). Avec l’augmentation du champ de vision, la marque cherche à éliminer «l’effet prismatique» qui se produit surtout dans les verres avec des champs de vision plus petits.

Au niveau du design, comme nous l’avons dit, le Pro 2 boit beaucoup du Pro précédent, tandis que le Focus 3 présente une apparence plus différente que ses prédécesseurs. La marque semble ainsi convaincue de l’ergonomie de son Vive Pro, s’être davantage focalisée sur la Focus en relocalisant la batterie (sur la sangle arrière, renouvelée) et la mieux répartir le poids.

Le Focus 3 intègre le Snapdragon XR2 et possède un ventilateur avant (en plus d’un tuyau en cuivre) pour éviter la surchauffe au maximum. Le format sans fil est conservé, mais ils peuvent toujours être connectés à un ordinateur compatible.

En ce qui concerne la compatibilité, les Pro 2 (qui continuent de dépendre d’un PC, soit par câble, soit avec l’adaptateur sans fil Vive) partent des exigences minimales suivantes au niveau de l’ordinateur auquel ils se connectent:

Processeur: à partir d’un Intel Core i5-4590 ou d’un AMD Ryzen 1500.

Carte graphique: de NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 480. Pour une résolution maximale, le minimum est la série GeForce RTX 20 (Turing) ou AMD Radeon 5000 (Navi).

RAM: à partir de 8 Go de RAM.

Sortie vidéo: DisplayPort 1.2. DisplayPort 1.4 avec DSC pour une résolution maximale.

Ports USB: un 3.0 ou plus récent.

Système d’exploitation: Windows® 10.

HTC Vive Pro 2.

Prix ​​et disponibilité du HTC Vive Pro 2 et HTC Vive Focus 3

HTC Vive 2 Pro.

Le HTC Vive Pro 2 sera disponible à partir de 749 dollars (environ 616 euros à changer) en parlant du modèle de base, à partir de 1399 dollars (environ 1150 euros à changer) s’il s’agit du kit VR complet, le prix pour l’Europe reste à connaître. La date de disponibilité prévue est le 4 juin.

Du HTC Vive Focus 3, nous connaissons le prix de départ pour l’Europe: 1 404 euros. Ceux-ci commenceront à être disponibles à partir du 27 juin.

Toutes les informations | HTC