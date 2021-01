HTC revient avec le Desire 21 Pro 5G, une énorme batterie de milieu de gamme

HTC Desire 21 Pro 5G officiellement présenté: écran 90 Hz, connectivité Snapdragon 690 et 5G.

Nous continuons avec une activité constante concernant la présentation de nouveaux terminaux en ces premiers jours de l’année et en plus du nouveau produit phare de Samsung, un Samsung Galaxy S21 qui sera officiellement présenté demain, il existe également d’autres marques que nous pensions être en dehors du marché actuel de les smartphones qui se rechargent comme HTC

Sans faire beaucoup de bruit, le constructeur chinois HTC vient de revenir sur le marché du mobile en présentant le HTC Desire 21 Pro 5G, dont nous vous avons déjà parlé précédemment, un terminal milieu de gamme avec connectivité 5G et une grosse batterie.

HTC Desire 21 Pro 5G: écran 90HZ, Snapdragon 690 avec 5G et batterie de 5000 mAh

Le constructeur taïwanais HTC vient de présenter son nouveau terminal à la société, un HTC Desire 21 Pro 5G, que l’on pourrait intégrer dans une gamme mid-premium puisqu’il dispose de fonctionnalités jusque récemment réservées aux terminaux haut de gamme.

Comme ils nous le disent dans 9to5Google ce compte HTC Desire 21 Pro 5G un écran LCD de 6,7 pouces avec une résolution FullHD + avec une fréquence de Rafraîchissement à 90 Hz, compatible avec HDR10 et avec un trou dans l’écran en haut où la caméra frontale est logée.

Le processeur choisi pour déplacer ce nouveau terminal HTC est le Qualcomm Snapdragon 690, un processeur à huit cœurs avec une vitesse maximale de 2 GHz compatible avec le nouveau Réseaux 5G, qui est accompagné du GPU Adreno 619L et qui a aussi un 8 Go de RAM et un Stockage interne de 128 Go.

Dans l’aspect photographique, ce HTC Desire 21 Pro 5G dispose d’un module de 4 caméras arrière composé d’un capteur principal 48 mégapixels, un deuxième capteur 8 mégapixels ultra grand angle, un capteur Macro 2 mégapixels et un capteur Profondeur de 2 mégapixels.

En ce qui concerne la caméra frontale on trouve un seul Capteur 16 mégapixels pour prendre des selfies classiques.

Un autre aspect à souligner de ce HTC Desire 21 Pro 5G est son autonomie puisqu’il dispose d’un Batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 18 W.

Concernant le reste des spécifications de ce terminal, il faut souligner qu’il dispose d’un capteur d’empreintes digitales sur le côté qui fait office de bouton home et au niveau logiciel dont il dispose initialement Android 10.

Disponibilité et prix

Ce HTC Desire 21 Pro 5G a déjà été lancé à Taiwan où il peut déjà être acheté à deux couleurs: gris et lilas dans une seule version de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne avec un prix d’environ 350 euros pour changer.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂