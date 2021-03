HTC revient au trou avec les pires chiffres de son histoire

Les ventes de HTC enregistrent les pires chiffres de leur histoire.

Si nous parlons de marques Android mythiques, nous ne pouvons pas ignorer HTC. La firme taïwanaise est sans aucun doute l’un des principaux coupables du fait qu’Android est le système d’exploitation mobile le plus utilisé et le plus populaire du moment et c’est qu’en son temps, a continué à fabriquer certains des meilleurs smartphones du marché.

On dit à l’époque parce que HTC n’est pas l’ombre de ce qu’il était. La société a traîné des chiffres de ventes terrifiants pendant des années et, bien qu’il ait été entendu à plusieurs reprises que sa fin est assez proche, la société refuse de mourir. Et cela malgré le fait que leur nombre empire.

Les chiffres de HTC sont les pires de son histoire

Malgré le fait que HTC semble sortir du trou dans lequel il est piégé depuis des années, à la fin, tout était un mirage. L’entreprise taïwanaise continue de sombrer chaque jour et enregistre actuellement les pires chiffres de son histoire.

Comme on le lit dans Phone Arena, en ce mois de février, HTC n’a obtenu qu’un chiffre d’affaires de 228 millions de dollars taïwanais (environ 8 millions de dollars). Jusqu’à maintenant, le pire mois avait été juillet 2020 avec 284 dollars taïwanais.

HTC voulait rattraper son retard avec divers appareils qui ont honnêtement échoué. L’un d’eux était le Desire 21 Pro 5G, une énorme batterie de milieu de gamme qui n’a malheureusement pas servi à maintenir l’entreprise à flot.

Et nous n’allons pas nier qu’aujourd’hui la concurrence est féroce. Avec des marques telles que Xiaomi ou realme prenant le relais de la gamme basse et moyenne et avec la gamme moyenne / haute et haute déjà établie avec des marques telles que Samsung, OPPO, OnePlus ou Huawei, il semble y avoir peu de place pour les vétérans comme HTC. Une peine.

