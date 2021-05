HTC présente les nouveaux casques VR Vive Pro 2 pour les joueurs et Focus 3

HTC a présenté le casque VR Vive Pro 2 pour les joueurs et le casque professionnel Focus 3 à Vivecon 2021. Les deux lunettes VR reposent sur une résolution 5K et un large champ de vision de 120 degrés.

Les objectifs des nouvelles lunettes VR ont chacun une résolution de 2448 x 2448 pixels. Ensemble, cela se traduit par une résolution 5K de 4896 x 2448 pixels. Le taux de rafraîchissement du Vive Pro 2 axé sur les jeux est de 120 images par seconde, avec l’adaptateur Vive WLAN, il devient 90 Hertz. Le Focus 3 pour les applications professionnelles est satisfait avec un maximum de 90 Hertz. HTC veut éviter autant que possible l’effet de moustiquaire dont souffrent de nombreuses lunettes VR.

Vive Pro 2 avec casque pour un son surround 3D

Les deux lunettes vous permettent d’ajuster la distance interpupillaire pour une image plus nette et des yeux moins fatigués. Des écouteurs certifiés Hi-Res avec son surround 3D sont connectés au Vive Pro 2. D’autre part, le Focus 3 a des haut-parleurs ouverts et directionnels à l’arrière, qui dirigent le son 3D vers les oreilles. Le Vive Tracker 3.0 pour le Vive Pro 2 est attaché aux bras et aux jambes et est utilisé pour enregistrer le corps pour le monde de la réalité virtuelle. Le Vive Facial Tracker, également disponible en option, est fixé au bas des lunettes et enregistre les mouvements de la bouche et des joues.

Focus 3 est facile à mettre et à enlever





HTC Vive Focus 3



Image: © HTC 2021



Pour le Focus 3, HTC annonce un refroidissement actif et le retrait et la fixation faciles du casque grâce à une fermeture rapide. Après tout, il est principalement destiné aux espaces d’exposition et aux événements. Le visage magnétique et les coussinets de tête doivent également être faciles à nettoyer.

Vive Pro 2 à partir du 3 juin à partir de 739 euros

Le casque pur Vive Pro 2 sera disponible pour 739 euros à partir du 3 juin, avec la station de base 2.0 et le contrôleur Vive, il sera mis en vente à partir du 4 juin pour 1399 euros. Les lunettes VR Vive Focus 3 seront disponibles pour les entreprises à partir du 27 juin 2021 pour 1180 euros.