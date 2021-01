HTC prend vie, et ce sera son nouveau Desire 21 Pro 5G

Il semblerait que le HTC taïwanais n’ait pas oublié de fabriquer des smartphones, et voici ce que serait son nouveau HTC Desire 21 Pro 5G déjà fuité en images … Voyons voir si vous l’aimez!

Non seulement avec ses nouveaux écouteurs sans fil, il allait nous surprendre un HTC qui hésite à quitter l’industrie des smartphones dans lequel il était autrefois un pionnier, et en 2020, il a présenté le HTC Desire 20 Pro et le HTC U20 5G comme les meilleures références parmi les smartphones Android.

Ce n’étaient pas les derniers téléphones que nous avons vus du fabricant taïwanais, qui a également ressuscité le HTC Wildfire E2 il y a quelques mois exclusivement pour le marché russe, bien que de SlashLeaks ils nous montrent quelque chose qui vous intéressera sûrement beaucoup plus, car il s’agit de HTC Desire 21 de nouvelle génération qui viendra bientôt, et que nous pouvons déjà voir dans images qui ont fui au moins là où votre modèle sera ‘Pro’ avec une connectivité 5G et une curieuse finition arrière qui ouvre la porte à une certaine innovation dans les matériaux … Nous verrons!

Ce serait le nouveau HTC Desire 21 Pro 5G

En fait, c’est que à l’éternel retour de HTC ressuscitant désormais ses marques mythiques Wildfire et Desire, il manque juste une incitation sous la forme d’un smartphone pour restaurer la crédibilité à la pointe de l’industrie, quelque chose de compliqué mais que nous attendons tous depuis longtemps.

Évidemment le plus simple est de penser à un arrière en plastique avec une texture en fibre de carbone dans différentes nuances de couleur, bien que HTC nous ait surpris par le passé avec ses boîtiers très chers et exceptionnels usinés à partir d’une seule pièce de métal, et maintenant pourrait offrir des matériaux différentiels comme le carbone, le kevlar ou d’autres composés pour attirer l’attention.

Quoi qu’il en soit, pour l’instant il n’y a pas de certitudes au-delà de ce prototype repéré dans les certificateurs, et cela montre le design de ce que sera le nouveau HTC Desire 21 Pro 5G avec cette fonction arrière et un avant optimisé qui optez pour le trou pour votre caméra frontale en position centrée.

Le Desire 21 Pro 5G serait un mobile avec double SIM, la dernière connectivité et une caméra quadruple avec 48 mégapixels, en plus d’un arrière caractéristique et d’un front optimisé qui ne casse que pour le trou centré où la caméra sera placée

La fuite, malheureusement, n’inclut pas toute information autour de vos spécifications, qui ciblent plutôt le milieu de gamme suivant la stratégie de Google et du Pixel 5 pour offrir des prix plus attractifs ignorant la course au matériel et la photographie superlative.

Nous voyons un module arrière assez proéminent, oui, avec une configuration à triple capteur qui pourrait répondre au désormais classique principal + grand angle + téléobjectif, sans confirmations mais avec très peu de doutes en ce sens. Il y a aussi de la place pour un flash double LED à deux tons placé à côté d’un capteur auxiliaire qui pourrait incorporer des informations détaillées ou aider à la macro.

On sait déjà que le prototype utilise Android 10 – on comprend qu’il passera à Android 11 à son lancement – et que son appareil photo principal a 48 mégapixels, puisque l’inscription dans le module ne laisse aucun doute. Certains médias ils spéculent également que son panneau sera IPS LCD au lieu d’OLED, puisque le rétro-éclairage qui est remarqué semble s’étendre des bords de l’écran, bien que ce soit déjà un fil trop fin.

Pour l’instant, peu de détails supplémentaires, mais étant donné que le prototype circule déjà chez les principaux certificateurs mondiaux, il semble que très bientôt, nous pourrions entendre le HTC toujours attendu, qui devraient tôt ou tard frapper la table avec un haut de gamme qui les ramène sous les projecteurs de l’industrie … Ou est-ce que nous avons déjà cessé de les attendre?

