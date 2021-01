HRW demande à Bamako et Paris d’ouvrir une enquête « impartiale » sur un attentat à la bombe qui aurait atteint un mariage au Mali

, 21 janv. () –

L’organisation non gouvernementale Human Rights Watch (HRW) a appelé ce jeudi les gouvernements malien et français à enquêter «rapidement et impartialement» sur les plaintes concernant la mort d’une vingtaine de personnes dans un attentat à la bombe qui aurait atteint un mariage au Mali. début janvier.

Le ministère de la Défense malien et l’opération militaire française « Barkhane » ont expliqué dans un communiqué du 8 janvier que les avions de combat français avaient neutralisé un groupe de terroristes et que Paris avait estimé le nombre de suspects tués à 30, excluant les victimes. civils.

Cependant, des sources locales ont rejeté cette version et ont insisté sur le fait que l’attaque avait abouti à une cérémonie de mariage dans le village de Bounti, tandis que le Mouvement d’opposition du 5 juin – Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) a demandé aux autorités des explications sur ce qui s’est passé.

En ce sens, Jonathan Pedneault, chercheur à HRW sur les crises et les conflits, a souligné que «les accusations graves de mort de civils dans des attentats à la bombe doivent faire l’objet d’une enquête rapide pour déterminer la légalité des frappes aériennes, selon les lois de la guerre». .

« Les autorités maliennes et françaises ont l’obligation, en vertu du droit international, de veiller à ce qu’une enquête crédible soit menée de manière approfondie et impartiale », a-t-il déclaré. La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) aurait ouvert une enquête de sa part.

Des habitants interrogés par HRW ont rapporté qu’un mariage avait eu lieu ce jour-là et que les hommes s’étaient rassemblés dans un lieu séparé des femmes et des enfants en raison de la ségrégation imposée par les groupes armés djihadistes présents dans la zone.

Ainsi, ils ont souligné que le mariage était prévu un mois avant et que des habitants d’autres villes voisines se sont rendus à Bounti, avant d’ajouter que le couple était composé d’un adolescent de 16 ans et d’un parent éloigné de 25 ans. Le mariage des enfants est légal au Mali et plus de la moitié des filles se marient avant d’avoir atteint l’âge de la majorité.

« Soudain, nous avons entendu le bruit d’un avion et tout s’est passé très vite », a déclaré un homme qui a survécu à l’attaque. « J’ai entendu une puissante explosion puis une autre. J’ai perdu connaissance pendant quelques minutes et, quand je me suis réveillé, mon pied saignait à cause des éclats d’obus et autour de moi il y a eu des blessures et des morts », a-t-il ajouté.

Un autre témoin a indiqué que la première explosion a tué 17 hommes, tandis que la seconde en a blessé neuf autres, dont deux sont décédés quelques heures plus tard. « Nous voulons une enquête et une protection, car l’Etat doit éviter la confusion (entre civils et combattants) dans ses opérations », at-il souligné.

OBLIGATIONS INTERNATIONALES

Le bombardement a eu lieu quelques jours à peine après la mort de cinq soldats français lors de deux attentats à la bombe qui ont touché deux convois. Les attaques ont été menées dans le cercle de Douentza, où se trouve Bounti.

À cet égard, Pedneault a souligné que «plus les enquêtes crédibles et impartiales sont ouvertes rapidement et plus tôt les données nécessaires sont livrées, plus il est probable qu’il parviendra à des conclusions précises et dissipera les doutes et les rumeurs».

<< En aidant la MINUSMA à mener cette enquête et à ouvrir sa propre enquête indépendante, les gouvernements du Mali et de la France non seulement respecteront leurs obligations internationales, mais démontreront leur engagement à protéger les populations locales et à maintenir la État de droit », s'est installé.

Le Mali, comme d’autres pays du Sahel, a enregistré un nombre croissant d’attaques djihadistes ces derniers mois de la part de l’affilié d’Al-Qaïda dans la région et de l’État islamique, ce qui a également accru la violence intercommunautaire. et a provoqué le déplacement de dizaines de milliers de personnes.

