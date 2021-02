HPE et Microsoft lancent des capacités d’intelligence artificielle sur la station spatiale avec Spaceborne Computer-2

Le cloud computing et l’intelligence artificielle sont sur le point de se rencontrer dans un nouveau dispositif de station spatiale.

Microsoft va connecter son cloud computing Plateforme Azure Space au Spaceborne Computer-2, un produit Hewlett-Packard Enterprise promettant de «fournir de l’informatique de pointe et [artificial intelligence] capacités à la Station spatiale internationale (ISS). «

Spaceborne Computer-2 sera lancé dans l’espace le 20 février à bord d’un Northrop Grumman L’engin cargo Cygnus qui fournira également des tonnes d’autres fournitures, expériences et nourriture pour les astronautes de l’Expédition 64 de la station. Une fusée Antares lancera la mission cargo Cygnus NG-15 depuis l’installation de vol Wallops de la NASA sur Wallops Island, en Virginie.

La mission de Spaceborne Computer-2 pourrait durer deux ou trois ans. Une fois que l’ordinateur est opérationnel et en orbite, les chercheurs pourront utiliser le système cloud Azure pour effectuer un traitement intensif ou pour transmettre les résultats à l’appareil. L’ordinateur est basé sur le système HPE Edgeline Converged Edge conçu pour fonctionner dans des environnements difficiles.

Cultiver des plantes dans l’espace, modéliser les tempêtes de poussière sur Terre pour aider à la planification de la mission sur Mars et faire de l’imagerie médicale par ultrasons pour les soins de santé des astronautes sont quelques-uns des nombreux domaines que la collaboration abordera, les entreprises. dit dans un communiqué de presse .

L’intelligence artificielle (IA) et un domaine étroitement lié, l’apprentissage automatique, permet ordinateurs pour prendre des décisions en fonction des données qu’ils reçoivent pour fournir les informations les plus importantes aux humains. L’IA et l’apprentissage automatique peuvent également prendre en charge des tâches de données plus répétitives, permettant aux humains de se concentrer sur différents travaux.

Microsoft et Hewlett Packard Enterprise se sont associés pour lancer Spaceborne Computer-2 sur la Station spatiale internationale afin de mettre en orbite des capacités d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique. (Crédit d’image: Hewlett Packard Enterprise)

La technologie est prometteuse, même si certains s’inquiètent de la « boîte noire » dans laquelle les ordinateurs prennent des décisions dans lequel les paramètres peuvent être mal connus des humains. Mais les avantages dans l’espace comprennent un gain de temps pour les astronautes et les cosmonautes, qui ont des horaires serrés travaillant dans un environnement distant où Internet rapide ne peut pas toujours être garanti.

« Les progrès combinés de Spaceborne Computer-2 permettront aux astronautes d’éliminer la latence et les temps d’attente plus longs associés à l’envoi de données vers et depuis la Terre, de s’attaquer à la recherche et d’obtenir des informations immédiatement pour une gamme de projets », ajoute le communiqué.

Le nouveau projet s’appuie sur les leçons tirées d’un dispositif de preuve de concept prédécesseur, appelé Spaceborne Computer. Cela s’est envolé vers la station spatiale pour une mission d’un an en 2017 afin d’étudier la fiabilité des ordinateurs dans l’espace, dans un environnement difficile qui comprend des radiations élevées et une gravité zéro.

« L’objectif était de tester si les serveurs commerciaux disponibles dans le commerce, abordables, utilisés sur terre, mais équipés de fonctionnalités de durcissement logicielles spécialement conçues, peuvent résister aux secousses, aux cliquetis et au roulement d’un lancement de fusée dans l’espace, et une fois sur place , fonctionnent de manière transparente sur l’ISS », indique le communiqué de presse, ajoutant que la mission précédente a été un succès.

« De plus, obtenir une informatique plus fiable sur l’ISS n’est que la première étape des objectifs de la NASA pour soutenir les voyages spatiaux humains vers la Lune, Mars et au-delà où des communications fiables sont un besoin critique de la mission », note le communiqué.

Microsoft et SpaceX travaillent également ensemble sur un projet Azure Space. En octobre, les entreprises ont annoncé Microsoft accédera au réseau de satellites Starlink à croissance rapide de SpaceX pour un nouveau «Azure Modular Datacenter». Il s’agirait d’une unité qui pourrait être déployée n’importe où, même dans des environnements distants, pour créer un accès à la connectivité à distance ou prendre en charge l’accès existant.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.