HP fabrique deux ordinateurs portables d’entreprise sympas: l’Elite Dragonfly G2 et le Dragonfly Max

Le HP Elite Dragonfly était déjà l’ordinateur portable d’entreprise le plus cool (ou le seulement ordinateur portable d’entreprise cool?) lorsqu’il a été introduit il y a plus d’un an, et maintenant il y en a deux. HP a présenté une deuxième génération: l’Elite Dragonfly G2 et l’Elite Dragonfly Max, cette dernière mise au point pour nos nouvelles journées de travail de vidéoconférence en série.

Comme l’Elite Dragonfly d’origine, les deux nouveaux modèles sont des convertibles à 360 degrés incroyablement légers, à partir de 2,2 livres pour l’Elite Dragonfly G2 (identique à l’original) et de 2,49 livres pour l’Elite Dragonfly Max. Le module pratique Tile est toujours disponible, maintenant intégré dans le module WLAN. La coque en magnésium CNC accrocheuse, légèrement irisée, est toujours la seule couleur de l’Elite Dragonfly G2. L’Elite Dragonfly Max est disponible dans cette couleur ou dans une nouvelle couleur, un noir légèrement irisé. Le Max possède également des fonctionnalités supplémentaires optimisées pour la visioconférence, que vous verrez en parcourant la liste des fonctionnalités.

Annoncé juste avant le CES 2021 et dont la livraison est prévue en février, HP n’a publié aucun prix pour l’un ou l’autre des nouveaux modèles. (Le modèle de première génération que nous avons testé coûte environ 2100 €.) Cependant, nous pouvons comparer les spécifications de l’ordinateur portable d’origine aux nouveautés cette fois-ci.

CPU

HP a mis à niveau les processeurs Intel Core de 8e génération Whiskey Lake aux processeurs mobiles Tiger Lake série U de 11e génération Core i3, Core i5 ou Core i7. Vous pouvez également choisir des versions vPro professionnelles des Core i5 et Core i7, qui offrent des fonctionnalités supplémentaires de performances, de sécurité et de stabilité.

Mémoire

Là où l’Elite Dragonfly d’origine offrait jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR3, la nouvelle génération offre jusqu’à 32 Go de LPDDR4.

Afficher

L’Elite Dragonfly G2 dispose des mêmes options d’affichage qu’avant: un écran FHD de base (1920 x 1080), UHD (3840 x 2160) ou un écran tactile FHD SureView Reflect avec écran de confidentialité intégré et une luminosité maximale de 1000 nits. Notez que le nombre élevé de nit de l’écran SureView existe en partie pour compenser une légère perte de luminosité en raison de la fonction de confidentialité SureView et de la capacité tactile. L’Elite Dragonfly Max, axé sur la vidéoconférence, offre uniquement ce dernier affichage.

Graphique

Ce sont des puces «U» de faible puissance pour les PC mobiles, il n’y a donc pas de graphiques discrets.

Espace de rangement

Tous les modèles offrent un choix de SSD standard ou cryptés d’une capacité allant jusqu’à 2 To, avec des interfaces M.2 SATA3 ou PCIe NVMe x4.

La mise en réseau

En plus du Wi-Fi 6, des options 4G ou 5G sont disponibles pour les deux modèles.

Connectivité

Un USB SuperSpeed ​​5 Gbps, deux Thunderbolt 3, un HDMI 1.4b, un Nano SIM.

Dimensions et poids

11,98 x 7,78 x 0,63 pouces, à partir de 2,2 livres pour le G2 et de 2,49 livres pour le Max (le poids varie en fonction des composants).

HP Le HP Elite Dragonfly Maz est conçu pour notre nouvelle journée de travail de vidéoconférences en série, avec des micros supplémentaires, de nouvelles améliorations audio et un appareil photo 5MP.

Webcam et visioconférence

La webcam du G2 est votre 720p (1,2 MP) de base avec infrarouge (IR), mais le G2 dispose d’un interrupteur de caméra dédié sur le clavier au lieu de l’obturateur manuel de son prédécesseur. Il dispose également de deux micros orientés vers l’utilisateur et d’un micro orienté vers le monde.

Sur le Max optimisé pour la vidéoconférence, HP augmente la webcam à 5 MP pour une qualité d’image supérieure. Il conserve l’interrupteur manuel comme l’original Elite Dragonfly. Il dispose également d’un quatrième micro (face au monde) pour une meilleure expérience audio.

En plus de tout ce matériel, HP intègre une multitude de technologies d’amélioration audio, notamment HP Audio Boost pour la réduction du bruit, HP Sound Calibration pour optimiser le signal à votre audition et HP Dynamic Audio pour ajuster la qualité du son pour la parole, la musique ou films.

Beaucoup d’IA

Les fonctionnalités audio mentionnées ci-dessus ne sont que quelques-unes des améliorations basées sur l’IA de la deuxième génération. L’Elite Dragonfly G2 et l’Elite Dragonfly Max peuvent détecter s’ils fonctionnent sur vos genoux et abaisseront la température de l’appareil pour éviter l’inconfort de l’utilisateur (avec un impact naturel sur les performances). Ils peuvent également détecter s’ils ont été placés dans un sac pour ordinateur portable, réduire l’utilisation de la batterie dans le sac et accélérer le temps de réveil lorsqu’ils sont retirés du sac. HP Tamper Lock bloque le BIOS s’il détecte une intrusion physique sur l’ordinateur portable.

Les ordinateurs portables HP Elite Dragonfly devraient réussir à satisfaire les services informatiques avec leurs fonctionnalités de sécurité et de gestion, et à rendre les utilisateurs satisfaits de leurs améliorations et commodités de conception. Ne vous attendez pas à ce qu’ils soient bon marché, mais ils devraient être plutôt cool.

