HP ENVY x360 15 et HP ENVY 17: les nouveaux ordinateurs portables HP sont conçus pour les créateurs et offrent jusqu’à 4K écrans OLED

HP vient d’annoncer le renouvellement de sa gamme d’ordinateurs portables ENVY. Plus précisément, la société a annoncé deux nouveaux appareils, à la fois axés sur les créateurs de contenu et pour les tâches de productivité: le HP ENVY x360 15 et HP ENVY 17. Le premier est un cabriolet, tandis que le second est un ordinateur portable classique.

Le HP ENVY X360 15 sera disponible à l’achat à partir d’avril pour à partir de 1199 euros, selon la configuration. Le HP ENVY 17, quant à lui, peut être acheté à partir du même mois pour à partir de 1399 euros. Ensuite, nous passerons en revue ses principales caractéristiques et ses composants internes.

Fiche technique HP ENVY x360 15

HP ENVY x360 15m-eu0013dx HP ENVY x360 15m-eu0023dx HP ENVY x360 15m-es0013dx HP ENVY x360 15m-es0023dx DIMENSIONS ET POIDS 35,89 x 22,8 x 1,8 cm

1,8 kilos 35,89 x 22,8 x 1,8 cm

1,8 kilos 35,89 x 22,8 x 1,8 cm

1,8 kilos 35,89 x 22,8 x 1,8 cm

1,8 kilos ÉCRAN Écran tactile IPS 15,6 po

FullHD (1 920 x 1 080 px)

Des lunettes de gorille

250 nit

45% NSTC Écran tactile IPS 15,6 po

FullHD (1 920 x 1 080 px)

Des lunettes de gorille

250 nit

45% NSTC Écran tactile IPS 15,6 po

FullHD (1 920 x 1 080 px)

Des lunettes de gorille

250 nit

45% NSTC Écran tactile IPS 15,6 po

FullHD (1 920 x 1 080 px)

Des lunettes de gorille

250 nit

45% NSTC PROCESSEUR AMD Ryzen 5 5500U

Jusqu’à 4 GHz AMD Ryzen 7 5700U

Jusqu’à 4,3 GHz Intel Core i5-1135G7

Jusqu’à 4,2 GHz Intel Core i7-1165G7

Jusqu’à 4,2 GHz CARTE GRAPHIQUE Graphiques AMD Radeon Graphiques AMD Radeon Intel Iris Xe Intel Iris Xe MÉMOIRE RAM 8 Go de mémoire DDR4 3200

2×4 Go 8 Go de mémoire DDR4 3200

2×4 Go 8 Go de mémoire DDR4 3200

2×4 Go 12 Go de mémoire DDR4 3200

1 x 4 Go, 1 x 8 Go ESPACE DE RANGEMENT Disque SSD PCIe NVMe M.2 de 256 Go Disque SSD PCIe NVMe M.2 de 512 Go Disque SSD PCIe NVMe M.2 de 256 Go Disque SSD PCIe NVMe M.2 de 512 Go

Intel Optane de 32 Go SYSTÈME OPÉRATIF Windows 10 Famille Windows 10 Famille Windows 10 Famille Windows 10 Famille TAMBOURS 51 Wh

65 W CA 51 Wh

65 W CA 51 Wh

65 W CA 51 Wh

65 W CA CONNECTIVITÉ WiFi 6

Bluetooth 5 WiFi 6

Bluetooth 5 WiFi 6

Bluetooth 5 WiFi 6

Bluetooth 5 PORTS 1 x USB Type-C SuperSpeed

2 ports USB SuperSpeed ​​de type A

1 x combo micro / audio

1 x HDMI 2.0b

Lecteur SD 1 x USB Type-C SuperSpeed

2 ports USB SuperSpeed ​​de type A

1 x combo micro / audio

1 x HDMI 2.0b

Lecteur SD 1 x Thunderbolt 4

2 ports USB SuperSpeed ​​de type A

1 x combo micro / audio

1 x HDMI 2.0b

Lecteur SD 1 x Thunderbolt 4

2 ports USB SuperSpeed ​​de type A

1 x combo micro / audio

1 x HDMI 2.0b

Lecteur SD AUTRES lecteur d’empreintes digitales

Clavier tout-en-un

Obturateur physique pour appareil photo

Son Band & Olufsen lecteur d’empreintes digitales

Clavier tout-en-un

Obturateur physique pour appareil photo

Son Band & Olufsen lecteur d’empreintes digitales

Clavier tout-en-un

Obturateur physique pour appareil photo

Son Band & Olufsen lecteur d’empreintes digitales

Clavier tout-en-un

Obturateur physique pour appareil photo

Son Band & Olufsen LE PRIX À partir de 1199 euros À partir de 1199 euros À partir de 1199 euros À partir de 1199 euros

Voici le HP ENVY x360 15

HP ENVY x360 15.

Le HP ENVY x360 15 est un convertible assez mince avec seulement 1,8 kilos de poids. Il est fait d’aluminium recyclé, dispose d’un clavier tout-en-un avec un écran tactile 19% plus grand, un lecteur d’empreintes digitales et un obturateur physique pour l’appareil photo, afin que nous puissions empêcher l’appareil photo de nous voir à tout moment. Le rapport avant / écran est également frappant, qui s’élève à 88,7%.

Quant à l’écran, c’est le seul modèle des deux présentés aujourd’hui qui peut être équipé d’un écran OLED 4K. Il est facultatif, bien sûr, et bien que HP n’ait pas révélé le prix de toutes les versions, on s’attend à ce que son ajout signifiera une légère augmentation du prix. Ce qui est frappant, c’est que cela et l’Envy 17 ont une fonction qui vous permet de calibrer l’écran.

HP ENVY x360 15.

Concernant le moteur, différentes configurations peuvent être choisies avec Processeurs AMD ou Intel de 11e générationainsi que différentes quantités de stockage interne. Le GPU dépendra du fait que le processeur soit AMD ou Intel, car dans les modèles avec AMD, il monte AMD Radeon Graphics et dans les modèles avec Intel Iris Xe. Pour la batterie, 51 Wh et un système de charge rapide capable d’amener la batterie à 50% de sa capacité en 30 minutes

Enfin, il faut noter que les HP ENVY x360 15 sont équipés d’un port Thunderbolt 4, trois ports USB A, une entrée audio et microphone combinée et un port HDMI. Pour la connectivité, WiFi 6 et Bluetooth 5.

Fiche technique HP Envy 17

HP ENVY 17M-CH0013DX DIMENSIONS ET POIDS 38,1 x 25,9 x 1,98 cm

2,5 kilos ÉCRAN IPS tactile de 17,3 pouces

Résolution FullHD (1920 x 1080 px)

Des lunettes de gorille

300 lentes

100% sRGB PROCESSEUR Intel Core i7-1165G7

Jusqu’à 4,7 GHz CARTE GRAPHIQUE Iris Xe MÉMOIRE RAM 12 Go de mémoire DDR4 à 3200 MHz

1 x 4, 1 x 8 Go STOCKAGE INTERNE Disque SSD PCIe NVMe M.2 de 512 Go

Intel Optane de 32 Go SYSTÈME OPÉRATIF Windows 10 Famille TAMBOURS 55 Wh

65 W CA CONNECTIVITÉ WiFi 6

Bluetooth 5 PORTS 1 x Thunderbolt 4

3 ports USB SuperSpeed ​​de type A

1 x combo micro / audio

1 x HDMI 2.0b

Lecteur de carte SD AUTRES lecteur d’empreintes digitales

Clavier tout-en-un

Obturateur physique pour appareil photo

Son Band & Olufsen LE PRIX À partir de 1399 euros

Voici le HP ENVY 17

HP ENVY 17.

Le HP ENVY 17, quant à lui, pèse 2,5 kilos et a un ratio avant / écran de 86,3%. Comme le modèle précédent, il est fabriqué à partir d’aluminium recyclé et, en outre, des plastiques recyclés post-consommation récupérés de la mer ont été utilisés. Il a les mêmes extras que son petit frère, à savoir un clavier tout-en-un, un lecteur d’empreintes digitales, un pavé tactile plus grand et un obturateur physique pour l’appareil photo.

Le HP ENVY 17 n’est disponible que dans une version à processeur unique Intel Core i7-1165G7 (jusqu’à 4,7 GHz avec Turbo Boost), graphiques Iris Xe et option pour NVIDIA MX450, 12 Go de RAM et 1 To de stockage interne SSD PCIe. L’écran peut aller jusqu’à 4K, mais il n’est pas mentionné qu’il s’agit d’OLED. L’écran FullHD, cependant, est IPS.

HP ENVY 17.

Concernant la batterie, l’appareil monte un Batterie à quatre cellules de 55 Wh cela, selon HP; est capable d’offrir jusqu’à 11 heures et demie de lecture vidéo continue. Il dispose également du système de charge rapide susmentionné.

Enfin, la connectivité est constituée d’un Port Thunderbolt 4, deux ports USB Type-A, une entrée combo microphone et casque, une compatibilité HDMI 2.0b, WiFi 6 et Bluetooth 5.0

Versions et prix du HP ENVY x360 15 et du HP Envy 17

HP n’a pas divulgué les prix de toutes les versions de ses ordinateurs. Il a simplement expliqué que le HP ENVY x360 15 basé sur AMD devrait être disponible à partir d’avril à partir de 1 199 euros et que le HP Envy 17 arrivera par 1 399 euros, également à partir d’avril.