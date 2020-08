HP Envy x360 13: un ordinateur portable abordable avec Ryzen 4000 et d’autres avantages

L’Envy x360 13 HP Ryzen 4000 prouve que vous pouvez obtenir des fonctionnalités de première classe pour la tarification des bus. Tu ne me crois pas? Voici quelques-uns des goodies inclus:

Panneau IPS de 13,3 pouces décent avec une bonne visualisation hors axe, un support tactile et un stylet en option

Corps solide tout en aluminium avec charnières convertibles à 360 °

Des haut-parleurs qui sonnent mieux que ceux de beaucoup d’ordinateurs portables de jeu plus grands de 15,6 pouces

Et le joyau de la couronne, un processeur Ryzen 4000 à prix moyen avec des performances de processeur haut de gamme

En fait, le HP Envy x360 13 que nous avons testé est si bon, mais si abordable (malgré quelques coins coupés pour réduire les coûts), que vous ne pourrez peut-être pas l’obtenir. Au moment d’écrire ces lignes, notre configuration exacte de 799 € était épuisée. Cependant, vous pouvez le personnaliser en mettant à niveau les composants de ce modèle presque identique (avec un SSD plus petit de 128 Go par défaut), actuellement 700 € sur HP.com Supprimer le lien non-produit. Pour 820 € chez WalmartRemove lien non-produit, vous pouvez obtenir une autre version presque identique, la différence étant un processeur Ryzen 7 4700U haut de gamme. Vous pouvez trouver un autre modèle basé sur Ryzen 7 4700U (Envy x360 13-ay-0021nr), avec 16 Go de mémoire et 512 Go de SSD, pour 1000 € sur HP.com. Supprimez le lien non-produit. Si vous êtes membre de Costco, la meilleure offre alternative est là: Un Ryzen 7 4700U avec 8 Go de RAM et 512 Go de SSD, pour 750 € jusqu’au 30 août Supprimez le lien non-produit (à partir de la liste de 900 €).

Spécifications et fonctionnalités du HP Envy x360 13

En tant que l’un des premiers ordinateurs portables Ryzen 4000 que nous ayons testés, nous étions intéressés de voir ce qu’il y avait sous le capot. À part le nouveau processeur, il ressemble largement à n’importe quel autre ordinateur portable à petit budget, avec une configuration adéquate, bien que nous ayons remarqué et apprécié le Wi-Fi 6 et le poids de 2,8 livres.

CPU: AMD Ryzen 5 4500U à 6 cœurs et 6 fils

GPU: Graphiques AMD Radeon

RAM: 8 Go de mémoire DDR4 / 3200

Afficher: Écran tactile IPS de 13,3 pouces, 1920×1080 avec prise en charge du stylet MPP à l’aide d’un stylet en option

Espace de rangement: Disque SSD Kioxia NVMe PCIe 3.0 x2 de 256 Go

Sans fil: Intel Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Dimensions: 12,1 x 7,6 x 0,6 pouces

Poids: 2,8 livres, 3,4 au total avec l’adaptateur secteur

Batterie: 50 wattheures

En termes de qualité de fabrication, le corps en aluminium de l’Envy x360 13 est très rigide. Le tenir par un coin avec le couvercle ouvert montre une flexion minimale du corps. Le SSD est dans un slot, et bien qu’il ne soit pas destiné à être mis à niveau par l’utilisateur, il pourrait évidemment l’être.

Les ports

Nous laisserons les images de l’Envy x360 13 parler d’elles-mêmes. Le premier est le côté gauche avec une prise combo analogique, SuperSpeed ​​USB Type-A (5 Gbps) et SuperSpeed ​​USB 10 Gbps Type-C. Le port USB-A utilise un loquet «dropjaw» qui peut être étendu lorsque vous insérez une clé USB, un clavier ou un autre périphérique USB-A standard. Le port USB-C prend en charge le transfert de données USB et peut sortir DisplayPort ou HDMI si vous avez le bon dongle.

Il n’y a pas de Thunderbolt 3, ce qui ouvre des possibilités de stockage externe rapide ou de GPU externes, ou d’écrans à câble unique. C’est un port coûteux à mettre en œuvre et plus courant sur les machines plus chères. (Psst: Nous venons d’en voir un sur l’Acer Spin 3 (650 € chez Costco.)

Gordon Mah Ung Le côté gauche du HP Envy vous offre une prise combo analogique, un port USB-A 5 Go / s et un port USB-C 10 Gbit / s.

Le côté droit du HP Envy x360 comprend un lecteur microSD et un deuxième port SuperSpeed ​​USB Type-A (5 Gbps) qui peut charger un téléphone même lorsque l’ordinateur portable est éteint. Il y a aussi un port pour le chargeur baril de 65 watts.

Gordon Mah Ung Un lecteur microSD, SuperSpeed ​​USB-A (5 Gbps) et un chargeur cylindrique peuplent le côté droit du HP Envy x360 13.

Oui, vous nous avez bien entendu: un chargeur de baril. Si vos yeux roulent parce que vous pensiez que les prises pour ordinateur portable rondes de la vieille école ne pouvaient être trouvées que dans les Chromebooks à 150 USD et les ordinateurs portables Windows à 250 USD, ce n’est pas vrai.

La raison pour laquelle HP a inclus le chargeur baril est probablement le coût. Un chargeur USB-C est un ajout coûteux. Le bloc d’alimentation est au moins arrondi plutôt qu’une brique vraiment à l’ancienne, mais la tresse en tissu que vous obtenez sur le HP Spectre x360 sophistiqué n’est pas non plus utilisée.

Gordon Mah Ung Un chargeur baril de 65 watts vous dit définitivement que ce n’est pas un ordinateur portable de luxe.

Au moins, HP intègre USB Power Delivery dans le port USB-C, de sorte que vous puissiez prendre un petit chargeur GAN de 60 watts et partir sur la route avec cela à la place. Bien sûr, avec un seul port USB-C, vous devrez jongler avec tous les autres périphériques USB-C. Nous sommes dans cet âge moyen où certains d’entre nous s’accrochent à nos ports USB-A, tandis que d’autres aspirent à l’USB-C, et il est difficile de plaire à tout le monde.

Clavier et trackpad

Gordon Mah Ung

Le clavier a une disposition sensible, un rétroéclairage à deux niveaux très défini et une bonne course des touches. HP dispose d’un bouton d’alimentation dédié ainsi que de touches pour la coupure de l’appareil photo, la coupure du micro et une touche pour lancer le centre de commande HP.

Le centre de commande vous donne un accès instantané aux paramètres du profil thermique, où vous pouvez améliorer les performances ou mettre l’ordinateur portable en mode silencieux presque sans ventilateur. La plupart des consommateurs ne sauraient jamais qu’ils pourraient apporter ces changements, il est donc préférable de s’exposer davantage. Cependant, il sacrifie le bouton d’écran d’impression dédié, que certaines personnes pourraient manquer.

Le trackpad prend en charge les pilotes Precision de Microsoft. Malgré son rapport hauteur / largeur plus large, il a un bon rejet de la paume. La surface, cependant, est l’une des plus rugueuses que nous ayons touchées depuis un certain temps. Passer d’un trackpad lisse comme celui du GS66 Stealth de MSI au HP donne l’impression de mettre les doigts sur du papier de verre fin. Cela pourrait être une question de préférence personnelle.

Gordon Mah Ung L’arrière de l’Envy x360 comporte un ensemble de véritables évents et un ensemble de faux évents.

Afficher

Le HP Envy x360 13 possède un écran intéressant. C’est un écran «1 watt», ce qui signifie qu’il peut consommer aussi peu que 1 watt de puissance dans certaines conditions. (Nous pensions que cette technologie était exclusive aux plates-formes Intel, mais cela ne semble pas l’être.)

Mais comme avec de nombreux ordinateurs portables moins chers, la luminosité est sacrifiée pour réduire les coûts. HP évalue l’Envy x360 13 à une luminosité maximale de 300 nits, mais nous avons mesuré la nôtre en dessous. La plupart des ordinateurs portables haut de gamme atteindront un minimum de 300 nits, avec beaucoup de 400 à 500 nits.

Les haut-parleurs exceptionnellement bons

Nous abordons la plupart des enceintes d’ordinateurs portables avec de faibles attentes, mais l’Envy x360 13 nous a surpris. Comme la plupart des ordinateurs portables de petite taille, les Envy x360 13 sont en baisse. Un ordinateur portable comparable avec des haut-parleurs haut de gamme, comme le HP Elite Dragonfly, sonne plus fort, avec moins de distorsion. Les haut-parleurs Bang & Olufsen haut de gamme de l’Elite Dragonfly surpassent également l’Envy x360 13 dans les médiums et les basses.

Pourtant, l’Envy x360 13 est étonnamment fort – en fait plus riche et plus fort que de nombreux ordinateurs portables de jeu plus grands. Les haut-parleurs du XPG Xenia 15, par exemple, ont un son épouvantablement mince par rapport aux Envy x360. (Cela vous indique à peu près l’état de la qualité audio de la plupart des ordinateurs portables de jeu de nos jours, lorsqu’un ultrabook de milieu de gamme de 13 pouces sonne mieux.)

Performances de stockage

L’ordinateur portable dispose d’un emplacement microSD qui vous permet d’ajouter facilement un stockage semi-permanent à l’ordinateur portable. La carte dépasse d’un peu moins d’un millimètre lorsqu’elle est insérée. Notre conseil de pro est de mettre du ruban adhésif sur la carte pour éviter qu’elle ne tombe, si vous la frottez.

Les performances du lecteur de carte actuel sont correctes. À l’aide d’une carte SanDisk Extreme de 256 Go, nous avons enregistré environ 73 Mo d’écriture et 94 Mo de lecture. La carte est conçue pour des écritures d’environ 90 Mo / s et des vitesses de lecture de 160 Mo / s, mais ce dernier n’est possible qu’avec le lecteur USB propriétaire de SanDisk.

L’une des fonctionnalités les moins impressionnantes de l’Envy x360 13 est son stockage. Le SSD Toshiba / Kioxa est M.2 NVMe et PCIe Gen 3, mais curieusement, il n’utilise que deux voies PCIe. Dans la plupart des ordinateurs portables haut de gamme, le SSD utilisera quatre voies PCIe. Dans CrystalDisk Mark 7, cela signifie que le lecteur atteindra environ 1,5 Go / s en lecture et 1 Go en écriture. Un lecteur x4 dans un ordinateur portable haut de gamme peut pousser des vitesses de lecture de 2,5 Go / s et se rapprocher des écritures de 2 Go / s. Cette différence importe peu dans l’utilisation quotidienne, mais vous le remarquerez lors de la copie de fichiers très volumineux sur l’ordinateur portable.

IDG Envy x360 de HP Ryzen à gauche et Elite Dragonfly de HP à droite.

Conception et qualité de la webcam

Les webcams comptent maintenant, alors que la pandémie nous a obligés à travailler à distance. La plupart ont une résolution de 720p, y compris celle de l’Envy x360 13. Bien que ce ne soit pas une caméra biométrique compatible Windows Hello, sa qualité d’image semble être comparable à celle de son cousin d’entreprise, le HP Elite Dragonfly. Nous privilégions toujours le rendu plus chaleureux de la caméra de l’Elite Dragonfly. Pour la biométrie, HP intègre un lecteur de pavé tactile là où le bouton de contrôle droit devrait normalement aller.

Gordon Mah Ung Un couvercle automatique glisse sur la webcam lorsque le bouton de l’obturateur de confidentialité est enfoncé.

HP a poussé les circuits de coupure et les couvercles coulissants pour les webcams au cours des dernières années, mais c’est le premier que nous ayons vu de la société avec un obturateur automatisé. Appuyez sur le bouton d’arrêt de l’appareil photo dédié et un obturateur physique à l’intérieur de la lunette glissera sur l’objectif de l’appareil photo. L’obturateur est blanc, vous pouvez donc voir assez facilement qu’il est fermé. HP supprime également la caméra du Gestionnaire de périphériques Windows. Lorsque la webcam est allumée, mais pas réellement activée, HP vous en informe même avec une fenêtre contextuelle Windows. Avec cette webcam, il y a peu de chance qu’Internet vous aperçoive en train de manger un Sloppy Joe assis devant votre ordinateur dans un t-shirt taché.

Gordon Mah Ung En appuyant simplement sur un bouton, vous pouvez bloquer instantanément la caméra et la supprimer de Windows 10.

Continuez à lire pour les performances – Ryzen 4000 continue d’impressionner!

