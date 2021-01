HP Elite Folio est ce qui se passe lorsque vous mélangez le Spectre Folio avec la Surface Pro X

HP a adapté le Spectre Folio de 2018 destiné aux consommateurs en un appareil de classe affaires, le nouvel Elite Folio, qui présente le même design 2-en-1 gainé de cuir, mais a remplacé la puce Intel Core par un Qualcomm Snapdragon – et a glissé le stylet conception de Microsoft Surface Pro X.

HP a ainsi fait la transition de l’ordinateur portable Elite Folio 13,5 pouces d’un PC de référence à un ordinateur conçu davantage pour la praticité. Bien que la gamme Snapdragon 8cx ait quelque peu souffert en termes de performances, il ne fait aucun doute qu’elle pouvez offrent une autonomie massive – et bien que HP n’ait pas spécifié la taille exacte de la batterie, les dirigeants ont affirmé qu’elle pouvait offrir jusqu’à 24,5 heures de lecture vidéo locale, dans un ordinateur portable pesant seulement 2,85 livres.

HP HP Elite Folio peut fonctionner en mode portable traditionnel …

La conception du stylo marque la deuxième amélioration majeure. Les fabricants de tablettes se débattent avec la conception du stylet depuis des années, depuis l’inclusion d’une boucle pour stylet – comme l’a fait le Spectre Folio – jusqu’aux étuis de stylet que Samsung préfère. Le Surface Pro X de Microsoft (et le Dell Inspiron 7000 2-en-1) ont introduit une troisième option: placer un stylet plat et rechargeable dans un compartiment étroit qui pourrait être caché sous l’écran.

L’Elite Folio adopte cette conception et vous permet de lancer instantanément une application (telle que l’application Windows Whiteboard, vraisemblablement) lorsque le stylet est retiré de son compartiment. HP n’a pas dit combien de temps le stylo AES de l’Elite Folio durera, bien qu’il se recharge chaque fois que vous le remettez dans son compartiment, cette durée peut être académique.

HP … ou poussé vers ce que HP appelle le «mode média», où tout sauf l’écran tactile est obscurci.

C’est un ordinateur portable! C’est une tablette!

Bien que l’Elite Folio ne soit pas réellement une tablette, il parvient à faire la transition entre un facteur de forme à clapet traditionnel, poussant vers ce que HP appelle le mode multimédia. Ce dernier laisse le pavé tactile exposé, vous permettant de continuer à interagir avec le pavé tactile ou l’écran tactile 10 pouces 13,5 pouces, protégé par Gorilla Glass 5. Vous pouvez voir comment tout cela fonctionne, dans notre interaction avec le précédent Spectre Folio, ci-dessous. (Notre revue Spectre Folio ajoute plus d’informations.)

Vous trouverez également quelques autres touches intéressantes dans Elite Folio: à noter, l’écran de confidentialité HP en option, qui utilise la technologie réfléchissante pour essentiellement noircir l’écran lorsqu’il est vu sous un angle oblique et protéger les regards indiscrets de voir ce que vous ‘ travaille sur. Le clavier de l’Elite Folio est également résistant aux éclaboussures. L’Elite Folio ne possède pas deux mais quatre haut-parleurs accordés par Bang & Olufsen, ce qui devrait promettre une solide expérience audio; et il existe également un support 5G, des compliments du modem intégré Qualcomm Snapdragon x55.

Sinon, les spécifications sont pratiques: HP n’offre rien de plus qu’une résolution de base de 1080p, 16 Go de mémoire LPDDR4X et jusqu’à 512 Go de M.2. Stockage SSD NVME.

HP Le plateau de la carte SIM se glisse dans l’extrémité du compartiment à stylos.

Oh, et l’Elite Folio conserve-t-elle toujours ce look cuir luxueux? Eh bien, en quelque sorte. Au lieu du cuir, HP a choisi d’utiliser du «cuir vegan» à la place. C’est le code pour 100% de vinyle poly.

Voici ce que nous savons des spécifications du HP Elite Folio. Notez que le processeur n’est pas la seule chose qui a changé dans la conception de base du Folio; Les options de connectivité se sont également améliorées de 802.11ac à 802.11ax et de Bluetooth 4.2 à Bluetooth LE 5.0. La webcam est également certifiée Windows Hello, avec un volet de confidentialité mécanique.

HP Un aperçu du clavier et du stylet de l’Elite Folio.

Ce que nous ne savons pas, c’est ce que coûtera le HP Elite Folio. On nous dit que HP fournira ces informations vers février, date à laquelle il expédiera le folio Elite en Amérique du Nord.

Afficher: Écran tactile de 13,5 pouces (1920×1080)

Écran tactile de 13,5 pouces (1920×1080) Processeur: Qualcomm 8cx Gen 2

Qualcomm 8cx Gen 2 Graphique: Qualcomm Adreno

Qualcomm Adreno Mémoire: jusqu’à 16 Go LPDDR4x

jusqu’à 16 Go LPDDR4x Espace de rangement: jusqu’à 512 Go M.2. SSD NVME

jusqu’à 512 Go M.2. SSD NVME Ports: 2 ports USB-C 3.2, 1 nanoSIM, prise 3,5 mm

2 ports USB-C 3.2, 1 nanoSIM, prise 3,5 mm Caméra: HD (Windows Hello)

HD (Windows Hello) Batterie: indéfini, mais avec 24,5 heures de lecture vidéo

indéfini, mais avec 24,5 heures de lecture vidéo Sans fil: WiFi 5 (802.11ax, 2×2 MIMO), BluetoothLE 5.0

WiFi 5 (802.11ax, 2×2 MIMO), BluetoothLE 5.0 Système opérateur: Windows 10 Professionnel

Windows 10 Professionnel Dimensions (pouces): 11,7 pouces x 9,0 pouces x 0,63 pouces. (15,95 mm)

11,7 pouces x 9,0 pouces x 0,63 pouces. (15,95 mm) Poids: 2,85 livres

2,85 livres Couleur: Noir d’ombre

