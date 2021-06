HP acquiert officiellement HyperX pour 425 millions de dollars ; Kingston annonce une nouvelle gamme de produits de mémoire « FURY »

02 juin 2021 14:21:06 IST

HP Inc a acquis la division de jeux de Kingston Technology Company, HyperX, pour 425 millions de dollars. HP affirme que l’acquisition devrait augmenter ses bénéfices, sur une base non conforme aux PCGR, au cours de la première année complète suivant la clôture. « Nous sommes ravis d’accueillir officiellement les incroyables personnes d’HyperX chez HP. HyperX a construit une clientèle fidèle parmi les joueurs et nous sommes impatients de renforcer davantage la marque HyperX », a déclaré Alex Cho, président, Personal Systems, HP Inc.

« Cette acquisition améliore encore notre capacité à créer les expériences informatiques du futur, à nous développer dans des contiguïtés précieuses et à débloquer de nouvelles sources de croissance », a ajouté Cho. L’acquisition d’HyperX aidera probablement HP Inc à développer sa marque de jeux Omen.

Avec l’acquisition, Kingston conservera ses produits de mémoire et de stockage informatiques axés sur le marché des jeux. Cela signifie que HP a acheté le secteur des accessoires – claviers, souris et casques – mais Kingston continuera à posséder la mémoire et le stockage HyperX. Cependant, Kingston n’utilisera pas le HyperX marque plus.

Au milieu des nouvelles de l’acquisition, Kingston a annoncé que sa gamme de RAM de jeu s’appellerait Kingston FURY.

« Kingston FURY poursuit l’évolution des solutions de mémoire de pointe, hautes performances, pour passionnés et de jeu du plus grand fabricant de mémoire indépendant au monde, soutenues par trois décennies d’expertise en ingénierie, tests, fabrication et service client de Kingston. La position de leader de l’entreprise dans l’industrie de la DRAM démontre qu’elle a la passion, l’engagement et les ressources nécessaires pour faire de Kingston FURY la principale solution de mémoire haute performance, passionnée et de jeu sur le marché », a déclaré Kingston dans un communiqué officiel.

Kingston indique que les produits de mémoire FURY seront divisés en trois catégories :

Renegade FURY de Kingston pour des vitesses hautes performances et de faibles latences avec des fréquences DDR4 jusqu’à 5 333 MHz.

Bête FURY de Kingston pour une mise à niveau hautes performances et économique avec des vitesses allant jusqu’à 3 733 MHz.

Kingston FURY Impact pour une amélioration des performances SO-DIMM pour les ordinateurs portables, NUC et autres PC de petit format avec des vitesses allant jusqu’à 3200 MHz.

Kingston fera également des annonces le 19 juillet concernant la nouvelle gamme Fury. La société a publié une bande-annonce qui présente la nouvelle gamme et taquine le lancement de juillet.

