HoYovere a montré des personnages de la mise à jour Genshin Impact Parmi eux, il y a les premières héroïnes qui possèdent l’Elementsdendro

Les développeurs parlent de la prochaine mise à jour numéro 3.0 sur les réseaux sociaux. De plus, HoYovere a publié des images de trois nouveaux personnages avec de courtes descriptions.

Parmi eux : l’archer Collei, le marchand Dory et le garde forestier Tignari.

Les caractéristiques exactes ne sont pas divulguées. Cependant, Tignari et Collei seront les premiers personnages à posséder l’élément dendro. Et Dory sera propriétaire des catalyseurs.

Une mise à jour majeure pour ajouter la région de Sumeru devrait être publiée fin août 2022.

Dans un post précédent, le patch est destiné à ajouter la région de Sumeru, qui, selon le lore, devrait être habitée par des personnes à la peau plus foncée. Mais certains ne sont pas d’accord avec une position aussi précise.

Des références à Sumeru sont apparues dans une autre bande-annonce de sortie en 2020, et depuis lors, Impact Genshin les fans attendaient la mise à jour qui devrait ajouter cette région.

Malheureusement, HoYoverse (anciennement miHoYo) n’a pas révélé les détails de Sumeru, et la mise à jour 3.0 n’a même pas encore de date de sortie.

Compte tenu des traditions et de la géographie de Sumeru, la plupart des membres de la communauté Genshin Impact conviennent que la région s’inspire des peuples et des cultures de l’Asie du Sud-Ouest et de l’Afrique du Nord.

De ce fait, les fans ont réagi très fortement à la fuite des personnages de la mise à jour 3.0, principalement des héros à la peau blanche normale, comme dans le reste de Teyvat. De nombreux fans de Genshin Impact ont accusé miHoYo de « whitewashing », soulignant que les développeurs ont peur d’introduire des personnages avec une couleur de peau autre que blanche.

Certains ont commencé à plaisanter en disant que dans le studio chinois, ils ne connaissaient pas d’autres nuances de couleurs, à l’exception de deux variétés de blanc. Ou que les développeurs ignorent l’existence d’autres races.

Parmi les fans, beaucoup ne croient pas que les auteurs se livrent à du « blanchiment ». Ils ont dit que les demandes massives d’ajout de personnages à la peau foncée ne faisaient que renforcer le stéréotype des habitants du Moyen-Orient, bien qu’il y ait aussi beaucoup de blancs.

Les utilisateurs pensent que l’obligation de « dénigrer » les personnages peut également être qualifiée de racisme.