Howard the Duck obtient-il une série animée Disney + après avoir été annulé à Hulu?

En ce qui concerne les héros Marvel, Howard le canard doit être l’un des cas les plus particuliers en termes d’apparitions à l’écran. Ayant été le premier personnage de Marvel à avoir son propre film sur grand écran en 1986, la bombe produite par George Lucas a presque fait dérailler le train en marche Marvel et tout le genre « film de bande dessinée » avant qu’il ne commence vraiment. Malgré cela, Howard a continué d’être un personnage populaire sous forme écrite, et après un certain temps, le film lui-même est devenu un véritable classique culte. Puis il a figuré dans l’animation gardiens de la Galaxie série, et quand il est apparu dans un caméo de scène post-crédit dans l’action en direct gardiens de la Galaxie film, il a pris tout le monde au dépourvu et soudain, tout le monde voulait savoir quand le canard détective sage fera sa prochaine apparition?

Maintenant, il semble qu’après un petit clin d’œil et que vous manquez les rôles dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 et Avengers : Fin de partie, et plusieurs apparitions dans Et qu’est-ce qui se passerait si…?, une nouvelle rumeur a suggéré que Howard pourrait enfin être sur le point d’obtenir un autre coup au grand moment avec sa propre série animée. Il convient de préciser qu’à l’heure actuelle, ce n’est que le mot d’une source tel que rapporté par CBR.com, mais avec Howard the Duck semblant faire sentir de plus en plus sa présence dans le MCU, il y a eu récemment des rumeurs beaucoup plus ambiguës qui se sont avérées vraies.

La suggestion d’un utilisateur anonyme de 4Chan est que Disney développe un dessin animé Howard sous la bannière Marvel Studios Animation, qui verrait Seth Green revenir pour exprimer l’ancien résident de Duckworld. Habituellement, ces rumeurs peuvent durer longtemps sans fondement, mais la source a également affirmé que la révélation officielle serait faite dans le cadre du Disney + Day le 12 novembre, lorsque la date de sortie de 2024 sera également annoncée. Un certain nombre de nouvelles annonces devraient être faites le jour de Disney +, et Marvel devrait y figurer fortement. Si les chuchotements ne sont pas vrais, il semble alors étrange que la source donne des détails aussi précis sur le moment où cela sera officialisé.

Ce n’est pas la première mention d’un Howard le canard émission de télévision animée qui se passe. Hulu a annoncé que Howard le canard faisait partie de son ardoise animée Marvel qui comprenait également MODOK (qui a été libéré), Hit-Monkey (qui arrive bientôt), avec Tigra & Éblouissant et Les délinquants (une mini-série qui a réuni tous ces personnages fous). Howard le canard a été mis en veilleuse à côté Tigra & Éblouissant et Les délinquants. Il a été annoncé en janvier 2020 que ces trois projets animés étaient morts. Maintenant, va Howard le canard être apprivoisé pour un public familial et bénéficier d’un renouveau Disney + ? Je suppose que nous devrons attendre Disney + Day pour savoir si cette rumeur tient la route.

Pour ceux qui n’ont pas encore embarqué dans le train Howard, voici un bref historique. Howard a fait ses débuts chez Marvel dans Aventure dans la peur #19 en décembre 1973, et la création de mauvaise humeur de Steve Gerber et Val Mayerik a continué à apparaître dans de nombreuses histoires qui l’ont vu piégé sur Terre, où il ne voulait généralement pas être. Se penchant fréquemment vers la satire, les bandes dessinées ont vu Howard entrer dans un certain nombre d’autres franchises Marvel, une notable étant actuellement Elle-Hulk, ainsi que Spider-Man, Marvel Zombies et X Men. Avec bon nombre de ces propriétés actuellement au premier plan dans l’avenir du MCU, Howard recevant sa propre série ne semble pas si improbable.

Green a récemment révélé quelques informations sur le prochain troisième de James Gunn gardiens de la Galaxie film, y compris qu’il n’était pas sûr s’il y avait ou non une place pour Howard dedans. « Je ne sais pas si Howard en fait partie », a-t-il déclaré dans une récente interview. « Je n’ai rien entendu à ce sujet. La seule chose que je sais, c’est que c’est l’histoire des filles, c’est l’histoire des sœurs, que c’est l’histoire de Gamora et Nebula. Donc je ne sais pas si c’est un prequel, ou si c’est se produit dans la nouvelle chronologie qui s’est brisée après le Time Heist. Honnêtement, je n’en sais rien. » Certains diront qu’il proteste un peu trop.

Quoi qu’il en soit, lorsqu’il s’agit d’une série centrée sur Howard, nous saurons avec certitude si nous sommes sur le point d’obtenir beaucoup plus de Howard de la MCU que ce qui nous a été donné jusqu’à présent lorsque Disney + Day se déroulera le 12 novembre.

Sujets : Howard le canard, Disney Plus, Disney