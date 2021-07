Howard the Duck Cameo dans le premier Et si… de Marvel ? Les images ont les fans excités

Une nouvelle bande-annonce pour la prochaine série animée de Marvel What If…? est arrivé, et une apparition de Howard le canard a laissé de nombreux fans de Marvel particulièrement excités. Créé par l’écrivain Steve Gerber et l’artiste Val Mayerik, Howard a commencé à apparaître dans les bandes dessinées Marvel à partir de 1973. Canard anthropomorphe vivant dans un monde dominé par les humains, Howard était également la vedette de son propre film d’action en direct sorti en 1986.

Bien que le personnage n’ait pas eu son propre film ou série télévisée depuis Howard le canard il est apparu dans divers projets d’animation basés sur Marvel. Alors que le film original était un raté au box-office, il a depuis développé un assez grand culte, et il y a une base de fans qui réclame que Howard ait enfin une autre chance de briller. C’est pourquoi de nombreux fans étaient à la fois heureux et surpris de voir le canard parlant apparaître dans le nouveau Et qu’est-ce qui se passerait si…? bande-annonce à 0:55.

Erik Davis de Fandango a tweeté: « Tout sur le retour triomphal de Howard the Duck dans Marvel’s Et qu’est-ce qui se passerait si…?, qui a l’air absolument magnifique et plein de toutes sortes d’équipes amusantes et d’héroïsmes alternatifs dans la chronologie. Je ne peux pas attendre. »

Tout sur le retour triomphal de Howard the Duck dans Marvel’s #Et qu’est-ce qui se passerait si, qui a l’air absolument magnifique et plein de toutes sortes d’équipes amusantes et d’héroïsmes alternatifs dans la chronologie. Je ne peux pas attendre pic.twitter.com/LNkahNyZpn – Erik Davis (@ErikDavis) 8 juillet 2021

En utilisant toutes les majuscules, un autre fan a ajouté : « HOWARD THE DUCK IS IN Et qu’est-ce qui se passerait si…?, JE LE RÉPÈTE, COMMENT LE CANARD EST DANS Et qu’est-ce qui se passerait si…?«

COMMENT LE CANARD EST DANS ET SI, JE LE RÉPÈTE, COMMENT LE CANARD EST DANS ET SI pic.twitter.com/bxTEKxwZOt – Luc (@qLxke_) 8 juillet 2021

Il reste à voir comment Howard sera utilisé exactement dans la nouvelle série animée, mais ce que nous savons, c’est que la série réinventera les événements majeurs du MCU s’ils s’étaient déroulés différemment. Une bande-annonce précédemment publiée montrait très brièvement Howard partageant l’écran avec T’Challa de Chadwick Boseman, de sorte que les personnages apparaîtront ensemble dans une scène à un moment donné. Cette série marque également la performance finale de Boseman dans le rôle de T’Challa.

Une incarnation en direct de Howard the Duck a déjà été présentée dans le MCU, mais ses apparitions ont été très brèves. Exprimé par Seth Green, il a fait ses débuts en MCU dans James Gunn’s gardiens de la Galaxie en 2014 et a fait une autre apparition rapide dans une scène post-crédit. Il peut également être vu en train de prendre un verre dans un bar dans la suite de 2017 Les Gardiens de la Galaxie : Vol 2. Beaucoup Howard le canard les fans voulaient voir le personnage apparaître plus en évidence dans le MCU.

Howard allait également faire une apparition dans Avengers : guerre à l’infini avec Ken Jeong dans le rôle, mais la scène a été abandonnée. Il est apparu plus tard dans Avengers : Fin de partie rejoindre les Ravageurs pour la bataille finale contre Thanos à travers l’un des portails dorés du docteur Strange, bien que l’œuf de Pâques soit assez facile à manquer. Le superviseur des effets visuels Matt Aitken a parlé de l’importance de faire entrer Howard dans le film, même pour un œuf de Pâques.

« Si Howard le canard est là-dedans, alors c’est un peu comme si tout le monde était là-dedans, n’est-ce pas? Personne n’a manqué », a-t-il expliqué. « Il y avait un joli petit écart entre quelques Ravageurs dans lequel il allait tomber. C’était bien qu’il ne soit pas si évident au milieu du cadre que tout le monde allait le voir tout de suite. C’était un un petit bout d’un joli petit œuf de Pâques que les gens devraient chasser jusqu’à un certain point. »

C’est peut-être sous forme animée, mais étant donné la photo claire de Howard dans la bande-annonce, il semble probable que nous figurerons dans son plus grand rôle dans le {FRb6KCI8JKtwek||MCU pour la prochaine série animée. Vous pouvez regarder Et si… ? lors de sa première sur Disney + le 11 août. La nouvelle bande-annonce nous vient de https://www.youtube.com/watch?v=x9D0uUKJ5KI|Marvel Studios.

Howard le canard univers cinématographique pic.twitter.com/IMvdtxjEuY — dex ‎⚡️☢️ (@zemoapologist) 8 juillet 2021

Nous avons vu Howard the Duck 4 fois, donne-m’en plus – Rev☁️ (@ ReverendClown) 8 juillet 2021

Howard le canard est à la mode et apparemment il est dans une nouvelle merveille qui est plutôt cool pic.twitter.com/ZyzscmOyRi – je SAVAIS que je pouvais compter (@TruffledToad) 8 juillet 2021

Je suis juste là pour Howard le Canard. https://t.co/u8jPewVBc1 – Matt L. Stephens (@MattStephens) 8 juillet 2021

J’ai vu quelqu’un ici demander s’il y aura jamais un film indépendant de Howard the Duck. mon doux bébé, – david bynch (@soalexgoes) 8 juillet 2021

👇👇👇👇 Je pose la même question depuis des lustres. Je possède le film ’86 (film de plaisir coupable pour moi) mais il est temps pour un * vrai * film de Howard the Duck. https://t.co/EqLMaQvW6a – Karen C 🍺🍸🥃 (@Huntress62) 8 juillet 2021

Sujets : Howard le canard, et si ?