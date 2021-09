Howard the Duck a-t-il un avenir dans le MCU après Et si… de Marvel ?

Il n’est pas injuste de dire que Howard the Duck a eu un passé mouvementé en ce qui concerne les apparitions dans les films Marvel. Ayant été sélectionné comme le tout premier personnage de Marvel à être présenté sur grand écran en 1986, le film a été considéré comme un tel échec qu’il a presque tué la carrière de Lea Thompson et du grand Tim Robbins, son nom a changé à l’étranger de Howard le canard à Howard… une nouvelle race de héros pour essayer de retenir les blagues de Howard la Turquie et est resté le mauvais œuf de Marvel pendant quelques décennies. Cependant, en plus du film désormais considéré comme un classique culte, le personnage a également fait son chemin dans l’univers cinématographique Marvel via le Gardiens de la Galaxie films et maintenant Et qu’est-ce qui se passerait si…?, qui l’ont présenté dans des caméos exprimés par Family Guy’ s Seth Green.

S’exprimant dans une récente interview avec ComicBook.com, Seth Vert parlé du personnage et où il voit l’avenir de Howard dans le MCU Aller. Considérant la première fois qu’il a su que Howard apparaissait dans ce désormais célèbre Fin du jeu camée était quand il l’a vu au cinéma, Green semble parfois être le dernier à savoir exactement où le canard sarcastique se présentera ensuite.

« Je ne savais pas que Howard serait dans Fin du jeu avant de le voir apparaître à l’écran », a déclaré Green, confirmant qu’il n’avait aucune idée avant de voir le film de la brève apparition du personnage dans la bataille finale. Green a repris le rôle dans Marvel’s What If…? série mais il s’avère que, comme d’autres acteurs, les répliques de la série ont été enregistrées il y a longtemps.

« Oh, bon sang, je ne sais pas. C’est un an plus COVID au moins. Ça fait un moment, je ne sais pas, ça fait un moment. J’ai perdu la trace de comment… Le temps, c’est un cercle, n’est-ce pas ? Le temps est un cercle. Je l’ai fait il y a un certain temps, et c’est génial d’en faire partie », a expliqué Green. « J’ai aimé Et qu’est-ce qui se passerait si…? en tant que bande dessinée en grandissant, j’ai adoré la façon dont vous voyiez des batailles entre des personnages que vous ne verriez jamais combattre, la façon dont vous entendiez des histoires ou des interactions, ou même une rencontre fortuite entre des personnages qui ne se produirait jamais dans un circonstances normales, j’adore ça. Donc, voir ça dans une série animée est particulièrement satisfaisant. »

Les apparitions de Green en tant qu’Howard ont principalement eu lieu via le Gardiens de la Galaxie films, et comme nous le savons, James Gunn est sur le point de commencer le vrai travail sur le troisième et potentiellement dernier film de la série, mais Green ne sait pas encore si Howard le canard figurera.

« Je ne sais pas si Howard en fait partie, je n’ai rien entendu à ce sujet », a-t-il déclaré. « La seule chose que je sais, c’est que c’est l’histoire des filles, c’est l’histoire des sœurs, que c’est l’histoire de Gamora et Nebula. Donc je ne sais pas si c’est une préquelle, ou si ça se passe dans la nouvelle chronologie qui est un post éclaté -le Time Heist. Honnêtement, je n’en sais rien. Je ne serais pas blessé si Howard n’était pas un personnage central de l’histoire des sœurs. «

Bien que cela semble être un crime si Howard ne termine pas son Gardienla trilogie de camée, il semble que Green serait l’un des derniers à savoir de toute façon, il y a donc encore de bonnes chances que nous puissions voir Howard dans Les Gardiens de la Galaxie Vol 3, mais au-delà, c’est moins Et si et plus qui sait Cette nouvelle est une gracieuseté de ComicBook.com.

Sujets : Et si ?, Howard le canard