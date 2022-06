Howard Stern taquine son rôle dans le film Doctor Doom pendant Hot Mic Moment

Pendant un moment de micro chaud, le choc jock Howard Stern a peut-être eu un merveilleux lapsus ou un moment TMI juste un jour après avoir réfléchi à sa course présidentielle. Il y a quelques jours, des rapports ont fait surface selon lesquels Marvel aurait peut-être déjà joué le rôle de MCU Docteur Fatalis mais n’a pas révélé le nom de l’acteur chanceux. Soi-disant, un costume a été créé et équipé de quelques scènes mettant en vedette Docteur Fatalis et ses gardes du corps ont déjà tiré.

MCU est connu pour sa sécurité renforcée dans le but d’éviter les spoilers, mais lors d’une récente pause commerciale pour le Spectacle d’Howard Stern sur XM Radio, a apparemment glissé son implication dans le MCU. Dans l’audio, on peut l’entendre dire :

«Ils passent en revue le programme avec moi, et ça va être nul. Je te l’ai dit, je vais faire ‘Docteur Fatalis.’ C’est ca le truc. Mais croyez-moi, je suis f *** ing misérable à ce sujet.

Pour être clair, Stern se plaignait du calendrier, pas de la possibilité de faire partie de l’univers cinématographique Marvel. Ce qui n’est pas clair, cependant, c’est le rôle de Stern dans le projet ou s’il s’agira d’un film majeur ou d’une série Disney +. Lorsqu’on lui a demandé s’il était ravi de travailler sur Docteur Doom, l’homme de 68 ans a répondu qu’il avait demandé conseil à une source experte : Homme de fer lui-même, Robert Downey Jr.

« J’ai appelé Robert Downey Jr. et je lui ai demandé des techniques d’acteur. »

Howard Stern enfilera-t-il une cape ou jouera-t-il un personnage original ?

On ne sait pas si Stern est chargé de jouer Victor von Doom ou s’il est tagué pour faire partie d’un casting de soutien pour un non confirmé Docteur Fatalis Titre. Le fait qu’il ait contacté Robert Downey Jr. pour obtenir des conseils indique que le projet est une action en direct par opposition à une série animée où les techniques d’acteur ne sont pas nécessaires pour les voix off. Là encore, était-il possible que Stern ait fait une blague à ses auditeurs ? Jusqu’à présent, Marvel Studios n’a pas répondu à la possible fuite de Stern.

Si les rumeurs et les insinuations sont vraies, Marvel a tranquillement filmé Docteur Fatalis des scènes pour Panthère noire : Wakanda pour toujours. Mais les scènes ont été tournées en dehors du film dans le but de tout garder secret. Il y a une chance Docteur Fatalis pourrait apparaître pour la première fois lors d’une scène post-générique à la fin de Wakanda pour toujoursqui ouvre le 11 novembre. Le prochain épisode du MCU est Thor : Amour et tonnerre le 8 juillet.