Howard Shore reviendra pour composer le thème du titre principal du Seigneur des anneaux : les anneaux de pouvoir

Howard Shore, le légendaire compositeur et orchestrateur de Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit trilogie, revient en Terre du Milieu pour la série Amazon Prime Video Les anneaux de pouvoir, selon les rapports de Deadline. Le triple lauréat d’un Oscar composera le thème principal du titre de la série de 465 millions de dollars.

Malheureusement pour les fans, Le Seigneur des Anneaux le réalisateur Peter Jackson ne fera pas partie de la prochaine série, laissant Shore comme le seul lien entre la trilogie originale et la nouvelle série. Néanmoins, Les anneaux de pouvoir devrait certainement donner une sensation familière lorsque le thème principal honore le public et, espérons-le, on a vraiment l’impression que les fans sont de retour en Terre du Milieu.

FILM VIDÉO DU JOUR

Shore rejoindra les showrunners et producteurs exécutifs JD Payne et Patrick McKay dans une série se déroulant des milliers d’années avant les événements des films (ou des romans), cependant, il est confirmé que d’anciens personnages apparaissent dans la série Amazon. Elrond est l’un de ces personnages, initialement interprété par Hugo Weaving dans les trois premiers films. Au lieu de cela, son rôle sera repris par Robert Aramayo, connu pour son travail sur L’homme du roi et un petit rôle dans une autre série fantastique, Jeu des trônes. en outre, Galadriel et Isildur reviendront pour la série, interprétés respectivement par Morfydd Clark et Maxim Baldry.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir devrait sortir sur le service de streaming Prime Video le 2 septembre.





Bear McCreary a composé la partition complète de la série épisodique

Première vidéo

Au cours de la dernière année, Bear McCreary a inlassablement composé des heures de musique pour Les anneaux de pouvoir partition, y compris les instruments folkloriques et les chanteurs de choeur. Il est connu pour son travail sur Godzilla : Roi des monstres, Battlestar Galacticaet Les morts qui marchent. Cependant, la prochaine série Prime Video sera le projet à gros budget le plus médiatisé du compositeur à ce jour.

Lors d’une interview avec Deadline, McCreary a partagé son enthousiasme à l’idée de travailler avec Howard Shore et Le Seigneur des Anneaux Ventilateurs.

« Alors que j’entreprenais de composer la partition de cette série, je me suis efforcé d’honorer l’héritage musical d’Howard Shore. Lorsque j’ai entendu son titre principal majestueux, j’ai été frappé par la perfection avec laquelle son thème et ma partition originale, bien que conçus séparément, s’accordent si bien. J’ai hâte que le public se joigne à nous dans ce nouveau voyage musical vers la Terre du Milieu.

Si la série vous passionne, vous pouvez écouter deux pièces composées pour Les anneaux de pouvoir, disponible dès maintenant sur Amazon Music, intitulé Galadriel et Sauron. De plus, la dernière bande-annonce de l’émission est disponible ci-dessous.